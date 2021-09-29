【消費權益】海關聯同食環署巡查全港大閘蟹貨源　1間商舖涉提供虛假資料

▲ 海關聯同食環署巡查全港大閘蟹貨源，1間商舖涉提供虛假資料。

香港海關及食環署為保障消費者的權益，近日採取聯合行動，巡查全港售賣大閘蟹熱點，以檢查售賣大閘蟹店鋪貨源文件。

今日(29日)下午於上環一帶展開行動，向商戶及市民派發傳單，呼籲小心選擇貨源產地，並提供重量換算表，以供市民參考，免被不良店舖呃秤。於過去兩日，人員巡查全港80間店舖，當中42間有售賣大閘蟹，只有1間商舖售賣的大閘蟹，產地文件有涉虛假資料，巡查行動仍然持續會直至蟹季結束。食物安全中心高級總監朱瑞燕提醒市民，應在信譽良好商舖購買貨品，並將大閘蟹徹底煮熟方可進食。根據食物業規例，任何人若無牌經營食物業，或未經準許售賣限制出售食品即屬違法，一經定罪最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

▲ 海關聯同食環署巡查全港大閘蟹貨源，1間商舖涉提供虛假資料。

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃傑偉