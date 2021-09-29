【認知障礙】12大風險或致認知障礙症　醫生：日行7500步可減慢一成腦萎縮【內附12項風險】

▲ 醫學期刊列出12項風險，或會增加患上認知障礙症。

「光纖之父」高錕教授、前美國總統列根（Ronald Reagan），生前也罹患了認知障礙症，內科專科醫生陳鎮中指出，70歲以上長者大概10個有一個患上認知障礙症，全球數字相若。認知障礙症前期為輕度認知功能障礙（MCI），以本港120萬70歲以上老人中，估算有8萬可能患上MCI, 以每年大約有15%進展成認知障礙症。

▲ 陳鎮中醫生指確診了認知障礙症，藥物主要為控制及穩定徵狀，但未能減慢病情，須以非藥物治療配合。（周美好攝）

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認知障礙症中以阿茲海默症最常見，此症是因為腦部出現不正常斑塊，權威醫學學術期刊《柳葉刀》去年曾發表一項研究報告，提出可能導致認知障礙症的12大風險：

1. 中年聽力缺損，佔致病風險 8% 2. 沒有完成中學程度教育 7% 3. 吸煙 5% 4. 沒有對抑鬱症進行早期治療 4% 5. 缺乏社交 4% 6. 腦創傷 3% 7. 缺乏體能活動 2% 8. 高血壓 2% 9. 空氣污染 2% 10. 肥胖 1% 11. 二型糖尿病 1% 12. 過量飲酒 1%

陳醫生解說：「以上解釋了4成阿茲海默症增加發病的原因，惟大腦有認知儲備，當腦部對抗一些危險因素時，要視乎有多大能力。如儲備能力高，就算有上述的風險因素，跌不過水平，也未必會出現不正常斑塊。另一邊廂，有吸煙習慣、教育程度不高甚至是曾不幸中風，令儲備不足，便較容易出現阿茲海默症。」

▲ 陳醫生解構阿茲海默症病發原因。（周美好攝）

常言阿茲海默症有上升及年輕化趨勢，陳醫生表示，這上升數字與人口老化有關，10個老人中有一個，100人就有10個。但事實上，因近數十年的接受教育比例增多、衞生環境條件改善，實則患病人數比率是減少，只是人口增加，令整體數字有所增加。「也沒有真正年輕化，仍屬一個老人病，病人以65歲以上居多。至於65歲以下的早發患者，並無特別上升，在香港約有三千多人。」

最新研究：驗血可助確診腦退化症

陳醫生曾是聯合醫院綜合認知評估中心（Integrated Cognitive Assessment Center）的創辦人之一，20年來見證着認知障礙症的診斷與藥物發展趨勢。究竟此症有何蛛絲馬迹？可從「C、B、A」分辨徵狀：

Cognitive認知：無記性、買東西找錯錢、重複服藥購物、失約等等。「患者家人通常都會留意到，但誤以為當事人年紀大有『甩漏』屬正常。可留意這種無記性長期持續，而長期忘記或重複食藥會影響健康，便不是小問題了。」

Behaviour行為：對喜愛的事情失興趣、疑神疑鬼被偷東西。「抑鬱症都會有此表現，而認知障礙症與抑鬱症可同時出現。」

Activity活動：認知可影響生活能力缺失，如煮飯一團糟、處理事情混亂。

由於長有腦瘤、抑鬱症都可引發以上徵狀，當事人或需進一步接受驗血及腦部掃描來排除並非以上原因，來確診阿茲海默症。發展至今, 這個腦神經疾病的檢測方向會從腦部有否斑塊入手，方法是進行正電子掃描(PET SCAN)，惟此法費用高昂，未算普及。陳醫生說，醫學界目前正埋首研究從血液檢測生物指標找出斑塊和跟進病變的可能性，近年歐美等國已起步應用作篩檢，惟香港尚未引入。

▲ 認知障礙症不是一般的健忘，它是一個腦部疾病。（iStock）

今年7月FDA批核新藥

確診到阿茲海默症，也要有藥物配合，方能為病人解困，今年7月，美國食品及藥物管理局（FDA）批准認知障礙症中的阿茲海默症新藥阿杜卡奴單抗（Aducanumab）使用，是自2003年以來首次再有專屬的新藥出現。此新藥藥理是溶解腦內斑塊，屬生物製劑一種。

治療認知障礙症要與時間競賽，早期及中期發現，兩者狀況可以有莫大分別。「早期發現，保持病情平穩可較長時間，不如中、晚期，可做的改善工夫及治療少得多。」

無論是認知障礙症病人抑或家人，都感到心灰，因病情似無法逆轉，認知及身體狀況如快速走下坡。「早年對阿茲海默症認知不多，很多病人待確診時已屆中後期，因此病情轉差得快，也沒甚麼『水位』可做治療。但就算有新藥面世，因為藥物是針對已出現的斑塊，若病人徵狀已很顯明，腦部已嚴重萎縮，便難以逆轉。」

非藥物治療

事實上，他表示有很多便宜的方法可減慢病情，甚至可起預防之效，方法包括營養、運動及日常生活的認知活動，針對性持之以恒，就算出現了斑塊，病情惡化也會減慢。期望加上藥物，雙管齊下來控制病情。

非藥物治療包括：

1.認知障礙腦部訓練：早期患者仍有學習能力，只要有適切的相關訓練，可使認知功能保留較長。

2.營養：營養補充包括採用地中海式飲食（進食大量蔬菜水果，適量魚類及乳製品，食用橄欖油）及MIND Diet（麥得飲食，攝取綠葉蔬菜、堅果、漿果、全穀類及橄欖油）。歐洲研究發現，處於MCI前期便補充相關營養組合3年，腦部海馬體萎縮會大大減慢33%。

日常飲食常提醒少進食肥膩、脂肪食物，但陳醫生指腦部60%屬於脂肪，需要脂肪去維持；而且腦部消耗的能量首為醣份（碳水化合物），然後是脂肪產生的酮，當中宜攝取植物的中鏈脂肪酸，食物來源有椰子油。「但椰子油中僅10%為中鏈脂肪酸，現巿面已有從椰子油提煉出來的中鏈脂肪酸油更有效提供腦部能量。」

3.物理治療：身與腦是互相溝通，簡單運動如行路，已能增進協調能力及腦部執行能力。「行得夠多，血液供應腦部增加，能提供氧份，而且腦部萎縮也會較慢，有研究指出，無論年長年輕的人每天步行約7,500步，腦部萎縮已減慢一成，尤以年長一族成效最顯著。」球類活動及跳舞，則能增加手眼協調。

過往有指打麻將能防腦退化，陳醫生指確有作用。「打麻將或打紙牌，涉及記性、專注力及執行能力，也有助視覺空間；這活動也有社交互動，能訓練溝通，樣樣認知功能都得益。」

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記者：周美好