【足球小將】曾當港隊青年軍隊長赴葡國升學　16歲港生踢入葡超U17成足球小將

▲ 16歲的Justin赴葡萄牙升學，更成為葡超U18青年軍成員。

不少孩子都喜愛踢足球，但要成為「足球小將」，背後當然有無數汗水的付出。今年16歲的黃懷樂（Justin），從6歲起接受足球訓練，13歲當上足球港隊青年軍男子U13隊長，帶領球隊贏過多場賽事。他在2018年遠赴足球明星C朗故鄉——葡萄牙升學，獲博維斯塔球會賞識，並加入葡萄牙超級足球聯賽球隊青年軍。他沒有荒廢學業，在剛過去的IGCSE考獲9A*佳績，他表示，未來會繼續兼顧學業和運動，盡力做好平衡。

▲ Justin現效力於葡萄牙博維斯塔球隊。（受訪者提供）

3歲時第一次踢波，Justin很快就愛上這項運動，直至6歲那年起正式接受恆常訓練，當時在港就讀國際學校的他，不但是學校校隊的精英成員，中學時更獲邀加入港隊青年軍，並當上港隊青年軍和香港足球會的男子U13及U14隊長，帶領球隊贏過多項賽事，包括港澳埠際足球賽、足總盃及馬來西亞舉辦的「Borneo Cup」冠軍等。

Justin憶述，當時每周有5日要練波，每次練習約為2小時，為了跟上學業進度，不但要在學校趕功課，而且在沒有比賽的日子，就要多閱讀和預習，上課時才能更容易明白。

不覺得很辛苦，因為喜歡一件事，就自然會投入去做。

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赴葡國升學深造球技

為了深造球技，Justin接受了在港一位巴西教練的建議，在2018年赴葡萄牙波圖升學，他在當地就讀一間國際學校，修讀IGCSE課程。他獲得C朗出身的葡萄牙士砵亭（Sporting Clube de Portugal）邀請試腳，雖然當時未能加入球隊，但他仍繼續努力接受訓練。

最終，Justin在2019年獲博維斯塔（Boavista F.C.）賞識，加入葡萄牙超級足球聯賽球隊（Primeira Liga）U17青年軍。他表示，現時每周要練3次波，有時周末亦要比賽，葡萄牙有很多跟他同齡的青年足球員，因此競爭非常激烈，也激發他更努力，

我覺得世界很大，自己有很多不足，要努力改善技巧，保持謙卑的心，就不會驕傲。

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IGCSE奪9A*

由於葡萄牙較少娛樂，因此沒有訓練和比賽的日子，Justin就會用來溫習，他在剛過去的IGCSE取得9A*佳績，目前在修讀GCE A-Level課程。他坦言，對於未來路向暫未有計劃，目前只希望繼續兼顧學業和運動，

人生最有趣的地方，與比賽一樣，不知下一分鐘發生甚麼事，但只要努力做好每個細節，自然會有出路。

能夠自由自在地追尋夢想，背後少不得父母的支持。黃爸爸笑言，Justin在港接受足球培訓時，是兒子的私人司機，讓兒子能節省交通時間。作為教育工作者的黃爸爸認為，孩子的生命不應只有考試和溫習，見到兒子對足球的熱愛，兩夫婦都希望給予兒子最大的空間，

我們相信兒子自己能平衡，而且運動訓練也是其他學習經歷，並非課室內才算是學習，足球訓練也能擴闊眼界。

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記者：林愛娜