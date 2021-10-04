【港大研究】港大研究產檢時為準爸爸提供戒煙服務　成功率增近9成

▲ 港大醫學院一項研究發現，在產檢時為吸煙的準爸爸提供簡單的戒煙介入，可增戒煙成功率近9成。（冼偉倫攝）

孕婦吸入二手煙或會增加胎兒胎死腹中、孩子發展遲緩等健康風險。港大醫學院一項研究發現，在產檢時為吸煙的準爸爸提供簡單介入，包括戒煙建議、轉介戒煙服務等，可以將戒煙成功率增加近9成；另可增加家庭的和諧度及家庭快樂指數。團隊期望將有關方法納入為產前護理的恆常程序，以幫助準爸爸戒煙。

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港大醫學院護理學院在2018年10月至去年2月間，在7間公立醫院成功招募1053名每日吸煙的準爸爸參與研究，其年齡平均為33.8歲。團隊將有關人士隨機分為「介入小組」（527人）及「對照小組」（526人），為其提供簡短的戒煙建議，包括吸煙對孕婦及嬰兒危害的戒煙傳單；另特別為「介入小組」提供一周分量的尼古丁替代療法樣本，以及轉介他們到本地的戒煙服務。

團隊在3個月及6個月後做電話隨訪，及進行一氧化碳呼氣測試，結果發現「介入小組」中的成功戒煙率為6.8%（約36人），而「對照小組」則僅有3.6%（約19人），即為準爸爸作簡單介入後，戒煙成功率比增加近9成。

另外，兩組的家庭和諧指數及家庭快樂指數亦分別上升0.2至0.5分，以及0.2至0.4分。有關研究已於國際醫學期刊《美國醫學會雜誌─內科學》（JAMA Internal Medicine）發表。

港大醫學院護理學院副教授王文炳指出，是次研究的戒煙率達3.6%及6.8%，相對以往的戒煙率2%至3%為高，惟大部分無法成功戒煙的人士為「社交性吸煙者」，他們因工作環境、壓力等而需要吸煙；另有部分人對尼古丁的依賴程度高，故其對戒煙的意欲低。

港大醫學院護理學院助理教授（研究）陸子璡指出，以往戒煙的介入是很難接觸到年輕的爸爸，而陪孕婦作產檢時提供介入是一個很好的機會。他引述曾有研究指出，若40歲或以前戒煙，將來患上與煙草有關的疾病的風險可以減近9成，認為市民愈早戒煙愈好，

新生兒的出現是一個黃金機會讓準爸爸戒煙，亦是對小朋友最好的第一份禮物。

團隊期望可將簡單戒煙介入納入為產前護理的恆常程序，以幫助準爸爸戒煙；另期望尋找更多研究資金，為成功戒煙者在小朋友出世後3年後作隨訪。

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記者：郭詩詩