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【家長注意】美孚外傭接少主回家遭陌生男尾隨入𨋢　港媽憂治安︰佢出𨋢左望右望

育兒經 17:27 2021/09/29

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有外傭接少主放學回家時，被一名陌生男子尾隨入𨋢。

大家出入時要提高警覺，以免成為不法之徒的目標。日前有港媽在社交平台指，家中外傭接她的兒子放學回家時，被一名陌生男子尾隨入𨋢，出𨋢後又左望右望，狀甚可疑。港媽指男子並非同層鄰居，呼籲街坊注意安全。

可疑男子跟出𨋢四周張望

昨日（28日）有港媽於facebook群組「Mei Foo 美孚」發帖，表示外傭接兒子放學後回家，在大廈遇上一名男子跟他們一齊入𨋢，男子的行為有異︰

入𨋢後又冇撳幾多樓，之後跟住佢哋一齊出𨋢，出𨋢後又左望右望。

該名可疑男子在門前停留。（「Mei Foo 美孚」fb圖片）

港媽肯定男子不是同層單位的鄰居，外傭告訴她，男子其後從後樓梯離開。她上載大門閉路電視的截圖，可見該名可疑男子身穿灰色上衣、藍色牛仔褲，揹一個黑色袋。男子在門前停留，港媽嘆可惜影不到男子容貌，並提醒各位小心。

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網民︰呢排美孚好似好多賊

有網民得悉事件後稱「呢排美孚好似好多賊」，留言「分分鐘已爆埋又孭袋」。另有網民獻計，建議港媽通知管理處，其中有人表示「即刻拉住佢，報警問佢想點」。點擊睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +8
    +7

美孚中年婦疑冒認家長接放學

美孚接連出現可疑人士，上周四（23日）有港媽在同一facebook群組發文，表示當日下午4時半左右，她在美孚新邨4期商場正門馬路，準備接K1女兒放學，校車來到就有一名嬸嬸衝過去接小朋友，惟她以往從未見過這名嬸嬸在同一個站接小朋友，而且該嬸嬸手上也沒有接送卡。該名陌生女子疑冒充家長，更欲接走其女兒，令她大為緊張，提醒坐校車的小朋友家長提防。

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責任編輯：王明芳

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