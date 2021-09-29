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【港區國安法】保安局凍結「六四紀念館」物業　蔡耀昌：影響支聯會清盤將去信要求解凍

政治 17:01 2021/09/29

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蔡耀昌。（經濟日報資料圖片）

支聯會清盤人蔡耀昌表示，今早接獲警方國安處通知，保安局凍結「六四紀念館」物業，警方早上已到場更換閘鎖，禁止其他人進入。他認為當局做法不合理，會去信保安局要求解凍。

蔡耀昌表示，在警方國安處的通知書上，提到支聯會被起訴涉嫌觸犯煽動顛覆國家政權罪，保安局局長根據《港區國安法》，指其資產或涉及危害國家罪行，故作出臨時凍結。

他表示，支聯會的銀行戶口及固定資產均被國安處凍結，批評當局做法影響支聯會進行清盤的工作，強調支聯會不會再有其他工作涉及資產動用，形容看不到當局凍結決定的理由，會去信交涉要求解凍。

他又估計，目前「六四紀念館」物業市值約800多萬元，加上銀行資金約220萬元，而被凍結資產總值約1100萬元。

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責任編輯：胡偉明

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