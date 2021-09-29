【性侵女同志】無業男涉扮女人性侵女同志　事主哽咽稱報警為將經歷告知大眾

▲ 無業男涉扮女人性侵女同志，事主哽咽稱報警為將經歷告知大眾。（資料圖片）

29歲無業男於女同志交友應用程式中自稱是「TB」(Tomboy)，認識年約20歲女同志後，相約對方到酒店後涉強姦及非禮，案件今（29日）於高等法院續審。事主X供稱知道有男人於女同性戀者平台扮女人，惟一直沒有這類案件被揭露過，「所以要將經歷話俾大眾知」。



被告曾子豪（現年30歲），被控1項強姦及1項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯X。



事主X今續透過視像系統作供，辯方律師問及X離開酒店房間時，若肯定自己被強姦的話，為何沒有即時報警，而是告知朋友Y有關遭遇。X供稱須考慮到告知的對象，是要對性小眾有一定認識的人，才能安心告知事件。



X供稱當時馬上告知朋友，並於同日晚上報警。X坦言當時「報唔報警考慮咗好多嘢」，包括被家人知道事件及其性取向，考慮到對工作上的影響，以及自己能否接受事後的身體檢查方式。



X哽咽指與友人商量後，亦深信自己所說屬實，加上知道有男人於女同性戀者平台扮女人，而一直沒有這類案件被揭露過，「所以要將經歷話俾大眾知」。X強調沒有即時報警，需第一時間向朋友求助，因需要有人支持及陪伴報警。



X供稱同意辯方說法，被告沒有正面告知其性別，但於女同志交友平台對話時，X稱呼對方為「姐姐」時，被告沒有否認，X指於所有對話訊息中，從沒有懷疑過對方不是女性。X又指被告於酒店房間內脫去長褲時，露出「孖煙囪」，X指許多「TB」(Tomboy)均會有穿「孖煙囪」習慣。



聆訊明（30日）續。

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記者：林育慧