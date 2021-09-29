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【港台編採】香港電台發文件落實編輯流程　部門須維護一國兩制及憲制秩序

社會 17:16 2021/09/29

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香港電台向員工發出《香港電台編輯政策及流程》文件。（資料圖片）

香港電台今日（29日）向員工發出《香港電台編輯政策及流程》文件，落實《香港電台的管治及管理檢討報告》有關編輯管理的重點建議，當中提到港台作為政府部門，履行公共廣播機構的公共目的和使命時，必須尊重並維護憲制秩序和「一國兩制」。

文件可協助港台員工和服務提供者，充分和全面理解港台的編輯政策及指導原則，以及不同類別製作的編輯流程，以更好履行港台作為公共廣播機構的公共目的使命，以及作為政府部門的責任。

文件闡述港台的獨特角色、編輯信念、編輯政策及指導原則，以及編輯流程。港台發言人說，港台作為政府部門，履行公共廣播機構的公共目的和使命時必須尊重並維護憲制秩序和「一國兩制」，這是港台編輯信念的一項凌駕性原則。

港台的職責包括提供資訊、教育及娛樂，以及可讓政府及社會各界討論公共政策、以不畏懼和不偏私的方式表達意見的平台。文件亦強調港台會繼續按公眾利益行事，透過提供高質素、不偏不倚和別具特色的製作服務社會。

文件涵蓋 13 項編輯政策，分別是「一國兩制」、真確準繩、公眾利益、公信力、不偏不倚、公共秩序、利益衝突、公平對待受訪者、節目品味、私隱、保密、合法的消息來源及法律責任。

健康台更多影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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