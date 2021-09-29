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【護膚秘訣】夏秋轉季敏感肌最怕泛紅甩皮　教你護膚3大要訣KO繃緊肌膚【內附詳情】

休閒消費 17:42 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

阿Jer竟然話「唔想紅」？原來他指的是面上肌膚，尤其在轉季日子，敏感皮膚最易泛紅。（品牌提供）

當紅人氣男團Mirror成員柳應廷（阿 Jer）竟表示「唔想紅」？原來他並非指在樂壇的發展，而是面上皮膚。在此由夏到秋的轉季時份，空氣濕度亦隨著溫度下降，手、腳的皮膚會率先感到繃緊，面部肌膚敏感、泛紅、甩皮及乾紋乍現更在所難免，如果你跟阿Jer一樣唔想紅，就要為肌膚作好準備。

呵護敏感肌

敏感肌膚遇到天氣變化容易不適，在護膚品的選擇上更要格外小心，宜轉用低敏或抗敏性、不含香料及色素、成分簡單天然的一類。再者，皮膚若然過份乾燥的話，不要使用超強效的補濕產品，因為這樣會容易刺激皮膚，引起突發性的紅腫和敏感。

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補水最要緊

肌膚四季都需要保濕，乾燥季節尤其重要，一旦缺水，作為肌膚保護屏障的角質層功能便會減弱，容易敏感、泛紅。要為肌膚補充水份，就要使用具高效保濕功能的護膚品，還有要勤敷保濕面膜，使細胞回復水潤飽滿。

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手腳不容忽視

身體開始感到痕癢繃緊，代表了皮膚缺水乾燥，手、腳更往往是重災區。除了要持續塗上滋潤度高的護膚霜甚至潤膚油，更可針對一些脆弱的部分加以修護，如於甲邊塗上修護油，使肌膚順利過渡。

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產品查詢︰

HABA（2831 3939）
Sephora（3168 4088）
Augustinus Bader（2562 2105）
La Mer（2111 4088）
Physiogel（3596 2688）
EVE LOM（2157 9950）
Kanebo（2151 2838）
mtm labo（2121 1470）
Aesop（2544 4489）
YSL Beaute（3192 4338）
Crabtree & Evelyn（customercarehk@crabtree-evelyn.com）
Nourish Clean Beauty（3565 4955）

記者︰梁靜詩

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