【校長專欄】放下身段從孩子身上學習 何壽南校長：學習與別不同的創意

▲ 校長感謝孩子們以純真的愛挑旺心中的火。

「校長早晨！」然後來一個親切的擁抱，再報以兩彎新月般微笑的眼神，這是我每天開始工作的動力。小朋友，我想告訴你們，校長很欣賞你們的童心，珍惜與你們共處的時刻。

一直以來，我以能從事小學教育工作而深感幸運，因為從小孩子身上，我學會了保存可貴的童心，今年初小的開學禮，讓我再一次體味這一份幸福的感覺。開學的第三天，我們安排了小一同學到禮堂體驗小學生活的第一個典禮，小眼睛看著國旗冉冉升起；小嘴巴隨著拍子學習唱國歌；小身子站得筆直的──童心就是心無旁騖，專心致志地完成事工。

升國旗唱國歌後，我向同學們逐一介紹台上每一位老師，每一位老師都是陌生的臉孔，小腦袋靜靜地思考，對他們充滿好奇：「究竟輔導主任的工作是什麼？課程主任又是一個怎樣的老師……」──童心就是一份好奇，樂於思考。最後是致訓辭，我以奧運選手的出色表現和一段動畫帶出何謂「堅持」。

動畫中的小胖豬為了取得冰箱上的甜餅乾而絞盡腦汁，用盡千方百計，以非一般的奇趣手法達成自己的目標，孩子們笑得前俯後仰。別以為孩子們光會笑鬧、無所用心，事後他們竟主動與我分享自己想要堅持的目標──童心就是生活的樂趣無所不在，俯拾即是。

我們教導小朋友的同時，不妨放下身段，從小孩子的身上學習，學習他們大膽想像的點子、與別不同的創意、跳脫活潑的思考方式。不因成長而拋棄童心，無論什麼年齡，我們也可以把身邊平凡的事情變得有趣而具意義，惟有對生活有所觸動，我們才能學效孩子般追逐夢想，有夢想才能凝聚著生命的每一次閃光。

教育是一門「生命影響生命」的事業，當我們常以為自己是一根小小的火柴，照亮孩子時，我更感謝孩子們以純真的愛挑旺我心中的火。



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