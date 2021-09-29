【禽流感】廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現已去世

▲ 廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感，曾接觸活禽現已去世。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（29日）正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。



個案涉及一名居於廣西桂林的26歲女子，於發病前曾接觸活家禽。她於8月14日出現病徵，並於8月19日入院接受治療，病人已去世。



衞生防護中心表示，自2014年至今，內地衞生當局通報共45宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，強調已制定一系列監測及防控措施，並會一直保持警覺，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。

中心呼籲市民，如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

發言人提醒，從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

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記者：陳麗娜