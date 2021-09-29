  • 31°C
香港時間 : 2021929日 (週三) 18:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【禽流感】廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現已去世

社會 17:41 2021/09/29

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感，曾接觸活禽現已去世。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（29日）正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

個案涉及一名居於廣西桂林的26歲女子，於發病前曾接觸活家禽。她於8月14日出現病徵，並於8月19日入院接受治療，病人已去世。

衞生防護中心表示，自2014年至今，內地衞生當局通報共45宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，強調已制定一系列監測及防控措施，並會一直保持警覺，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。

中心呼籲市民，如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

發言人提醒，從受影響地區回港後，若出現病徵，應立即求診，並主動告訴醫生最近曾到過的地方，以便對潛在疾病及早作出診斷和治療。外遊時如曾見過任何活禽，因有可能曾接觸受污染環境，應告知醫生，有助診斷可能屬禽流感的個案，並適時安排所需調查和適當治療。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【禽流感】廣西柳州48歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現情況嚴重
18:28 2021/09/08
【禽流感】廣西柳州48歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現情況嚴重
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
18:04 2021/09/14
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
【食物安全】印度4個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
17:22 2021/09/24
【食物安全】印度4個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品

你可能感興趣

【禽流感】廣西柳州48歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現情況嚴重
18:28 2021/09/08
【禽流感】廣西柳州48歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現情況嚴重
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
18:04 2021/09/14
【食物安全】印度30個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
【食物安全】印度4個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
17:22 2021/09/24
【食物安全】印度4個地區爆發禽流感　食安中心暫停進口該區禽肉及禽類產品
街市 農場 環境衞生 治療 禽流感 衞生防護中心 衞生署 污染 世界衞生組織 流感

最高瀏覽

【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
今日 09:22
【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
10:49 2021/09/28
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
【狠兒縱火】不滿父母管教嚴屢勸多讀書少打機　16歲兒放火燒全家4人困火海
17:55 2021/09/28
【狠兒縱火】不滿父母管教嚴屢勸多讀書少打機　16歲兒放火燒全家4人困火海