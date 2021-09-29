【發展新界】經民聯倡全面開發新界　釋放祖堂地、發展郊野公園邊陲

▲ 經民聯今日提交開發新界建議書。（曾耀輝攝）

港府下周發表施政報告，將觸及覓地建屋問題，經民聯今日提交建議書，倡全面開發新界，身兼鄉議局主席的立法會議員劉業強認為，要大幅提高賠償金額，又應降低出售祖堂地門檻，並增加物業補償。

經民聯建議，要以新思維、新規劃、新元素，改變以往視新界為邊陲、邊境的規劃思維，應將新界視為香港未來發展的一個中心，全面開發新界，釋放新界土地，預計10年內可提供多達2,674 公頃土地，用作興建公私營房屋，至少可增加65萬至72萬個公私營房屋單位。

而為配合十四五規劃及前海擴區，經民聯倡在新界打造國際創新科技中心、新界北全新商業中心和高增值物流及專業服務中心，合共可以提供至少 32.3 萬個就業機會。

經民聯又提到要基建先行，包括推動邊境鐵路發展、興建交通連接前海等，更倡減少綠化地帶面積，建議將部分土地改為住宅或其他用途，配合建屋及經濟需要。

對於有傳會放寬祖堂地出售門檻，劉業強稱鄉議局已爭取多年完善祖堂地制度，又提到過去發展祖堂地遇到阻滯，大多是因為有一、兩個人反對 ，令氏族利益受損，建議要將出售門檻下調至七至八成，毋須所有持份者同意才能出售，但他表明不接受以強拍方式處理祖堂地，而應該透過修改新界條例，也要保留部分權益。他相信每釋放一呎祖堂地，就有機會釋放4至10倍樓面面積。

至於有關落實龍鼓灘填海計劃的消息，他認為龍鼓灘位置重要，類近兩個陸路關口及前海，但當局應平衡發展及居民訴求，又批評過去很多厭惡設施集中新界，應該要考慮到十四五規劃， 將新界發展成宜居城市，更稱居民希望保留龍鼓灘的海岸線。

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記者：陳宛彤