【消費着數】city’super夥逾30本地老字號搞匠人巿集　集飲食文化藝術延續傳統食藝

▲ city'super 25周年慶活動「匠人精神 — 體現傳承、延續傳統食藝」由即日至10月7日。（city’super提供）

為慶祝City Super集團25周年，即日起至10月7日（星期四）在銅鑼灣時代廣場B1樓層中庭舉行「city’super 25周年慶活動」之「匠人精神 — 體現傳承、延續傳統食藝」。活動匯聚飲食、藝術及文化於一身，集團特別邀請多達30個本地傳統老字號及新興品牌展現他們用心製作的產品，包括：「甄沾記」、「大埔振興」、「有記粉麵」、「細味人生」、「叁關辦館」、「ForME HONEY」、「博多屋」及「Ditto Ditto」等。

活動中，著名設計師兼city’super Logo原創人陳幼堅Alan Chan，更首次於公眾發售他所設計的紅酒「法國Chateau L’Hermitage Lescours Alan Chan Edition紅葡萄酒2015」，與大家分享從旅途中挑選的佳品。另外，品牌更於現場首次發售city’super版本蜜桃味手工氈酒，及由意大利西西里島陶瓷工匠大師設計及手繪city’super 25周年標誌於陶瓷瓶身的Regno Degli Ulivi特級初榨橄欖油。

▲ city'super版本的蜜桃味手工氈酒。（city’super提供）

除上述重點推介產品外，同場更有25周年主題產品，包括：city'super聯乘西班牙藝術家Eva Armisen 25周年聖誕倒數月曆 2021、city’super x 獺祭純米大吟釀 25周年限定版禮盒等。大吟釀以「感恩」及「分享」為題，當中包括獺祭二割三分純米大吟釀一瓶、獺祭二割三分純米大吟釀温酒一瓶以及限量清酒玻璃杯一對，清酒玻璃杯上印有city’super的Chef Polar與獺祭的川獺君融為一體的Logo，暖酒更附有city'super特別版溫度變色貼紙，加熱至適當溫度時會呈現25周年標誌，別具紀念價值。

此外，品牌還會推出一系列的換領活動及精彩優惠。由即日起，凡於各city’super 門市淨額消費滿港幣350元或以上即可免費獲贈一本25周年滋味‧購‧嘗優惠券。內裏除介紹精選食材外，折扣内容亦相當豐富，包括多張港幣25元折扣美食優惠券及專題美食購物優惠券，優惠總值超過港幣500元。專題美食包括日本和牛、英國有機雞肉、挪威鮮極光三文魚、新鮮生蠔等。

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city’super「匠人精神 — 體現傳承、延續傳統食藝」

日期：2021年9月24日至10月7日（星期五至星期四）

時間：10am-10pm（星期日至四）及10am-11pm（星期五至六及公眾假期前夕）

地點：銅鑼灣時代廣場B1樓層中庭

記者：王嵐