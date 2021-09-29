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【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流

社會 18:23 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

問及江誥綸未來的目標，他坦言自己現時對將來未有目確目標。

普遍13歲學生就讀中二時，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（王錦輝中小學）的13歲資優學生江誥綸已經跳級，現正修讀城大智能製造工程學士課程。

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13歲的資優學生江誥綸在2歲半已懂得乘數，5歲已能心算雙位數的乘數，江誥綸的母親去年到王錦輝中小學叩門，為兒子安排入讀十一級（中五）。

江誥綸今年報考英國高考（GCE A-level），並在數學、化學及物理考取全A級佳績，IELTS獲8級佳績，本學年獲香港城市大學破格取錄，修讀智能製造工程課程。

問及江誥綸未來的目標，他坦言自己現時對將來未有目確目標。其作為小學教師的母親為其回應指，因為兒子好學，他未來將以繼續學習知識為主。

13歲江誥綸（右）破格讀城大工學士課程，左是江母。（梁偉榮攝）

江母又形容香港是有錢人的社會，批評政府在有資源的情況下，卻不重視資優教育，她直到早年才發現王錦輝中小學有提供資優教育，令兒子浪費大量時間，「兒子2歲便懂乘數，但小學時又要再學，向校方申請讓他自修又不允許」。

現時江誥綸已在城大就讀一個月，他認為自己在學業上和與同學相處上無問題。

被問及平時的興趣，江誥綸指自己喜歡讀書。江母則指，「我個仔都係個學院派，佢唔講風花雪月，平時唔睇電視，會上網學習。」

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記者：陳梓蔚

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