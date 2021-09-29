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【新聞自由】林鄭斥小部分反中亂港分子捏造假新聞　事實清單證動亂非偶然

政治 18:37 2021/09/29

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林鄭月娥指，傳媒以及市民每天都行使監督的權利，以及批評政府施政的自由。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日指，前年反修例期間，有小部分反中亂港分子，假借新聞傳媒名義，發放偏頗的報道，甚至捏造假新聞，又指港區國安法對絕大多數市民的人權及自由絲毫不受影響，新聞自由繼續得到保障。

她續指，目前登記在政府新聞處新聞發布系統的本地、海外以及網上的媒體，都比去年有增無減，認為傳媒以及市民大眾，每天都在行使監督的權利，以及批評特區政府施政的自由。

對於外交部早前發表的事實清單，林鄭月娥形容，能讓世人明白，香港出現的「亂」和「害」都不是偶然，而是處心積慮，將香港作為打壓國家的工具，所以當時將暴亂說成反映社會深層次問題、可通過民主改革或政治對話解決，恐怕是跌進外部勢力和反中亂港分子的圈套。

林鄭月娥又提到，本月中舉行的選舉委員選舉，稱已要求選舉管理委員會認真研究投票日的安排，並作出必要的改善，強調港府會堅定落實愛國者治港，繼續辦好未來兩場選舉。

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記者：陳宛彤

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