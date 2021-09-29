【集體感染】荔枝角靈糧堂秀德幼稚園爆上呼吸道感染　20幼童中招

▲ 衞生防護中心正調查事件。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（29日）正調查荔枝角靈糧堂秀德幼稚園 / 秀德幼兒園爆發的上呼吸道感染個案，涉及20名學童，包括13男七女，病人情況穩定。衞生防護中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



個案涉及20名學童，包括13男7女，年齡介乎2至3歲。他們9月20日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等病徵。其中14名病人已經求醫，無須入院。全部病人情況穩定。



衞生防護中心人員已向該幼稚園／幼兒園，提供有關預防呼吸道感染的建議；該幼稚園／幼兒園正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該幼稚園／幼兒園已於9月21日被納入強制檢測公告，以排除感染新冠病毒的可能性。該幼稚園／幼兒園已停課至少5日，進行清潔及執行強制檢測公告。

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責任編輯：吳卓峰