  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (週三) 19:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港區國安法】「光城案」再有7被告提堂申保釋被拒　還押至11月初再訊

社會 18:43 2021/09/29

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

「光城案」再有7被告提堂申保釋被拒，還押至11月初再訊。（資料圖片）

警方國安處今年7月初於尖沙咀1間賓館內發現製造土製炸彈的材料，先後拘捕「光城者」14名成員，其中7人早前被控1項串謀恐怖活動罪。國安處於昨日(28日)拘捕1名16歲少女，連同早前被捕的6人，7人涉串謀煽動他人實施顛覆國家政權被落案起訴，案件今（29日）於西九龍裁判法院提堂。署理總裁判官羅德泉拒絕各被告保釋申請，並將案件押後至11月3日再訊，以待區域法院轉介文件。

被告依次為阮姓中六學生（16歲）、蔡永傑（20歲，倉務員）、15歲女生、梁姓中四學生（16歲）、陳右津（25歲，售貨員）、蔣周姓中五學生（16歲）及郭文希（18歲，中六學生），7人被控1項串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，違反《港區國安法》第22及23條。

控罪指，各被告於2021年1月10日至2021年5月6日期間，和其他人在港串謀，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施威脅使用武力或其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，以及推翻中國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

控方於庭上申請將案件押後，以待轉介至區域法院處理。除郭外，其餘被告均透過代表律師申請保釋，遭控方反對。署理總裁判官羅德泉聽取雙方陳詞後，全數拒絕保釋申請。各被告還押至11月3日再訊。

更多健康台最新熱門影片：


一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：梁錦麟

相關文章

【消費權益】海關聯同食環署巡查全港大閘蟹貨源　籲市民小心選擇貨源產地
今日 16:49
【消費權益】海關聯同食環署巡查全港大閘蟹貨源　籲市民小心選擇貨源產地
【禽流感】廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現已去世
今日 17:41
【禽流感】廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現已去世
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
今日 18:23
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
【集體感染】荔枝角靈糧堂秀德幼稚園爆上呼吸道感染　20幼童中招
今日 18:40
【集體感染】荔枝角靈糧堂秀德幼稚園爆上呼吸道感染　20幼童中招

你可能感興趣

【消費權益】海關聯同食環署巡查全港大閘蟹貨源　籲市民小心選擇貨源產地
今日 16:49
【消費權益】海關聯同食環署巡查全港大閘蟹貨源　籲市民小心選擇貨源產地
【禽流感】廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現已去世
今日 17:41
【禽流感】廣西桂林26歲女子感染H5N6禽流感　曾接觸活禽現已去世
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
今日 18:23
【資優教育】13歲神童IQ150破格讀城大　江誥綸2歲半乘數表可背誦如流
罪案 經濟 行政 港區國安法 國安法 香港 尖沙咀

最高瀏覽

【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
今日 09:22
【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
10:49 2021/09/28
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
【狠兒縱火】不滿父母管教嚴屢勸多讀書少打機　16歲兒放火燒全家4人困火海
17:55 2021/09/28
【狠兒縱火】不滿父母管教嚴屢勸多讀書少打機　16歲兒放火燒全家4人困火海