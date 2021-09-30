【生物科技】香港首間生物科技公司研究微藻培植 含豐富植物蛋白可加強健康
全球面對糧食及環境污染問題，香港一間生物科技公司研究微藻培植，從中提煉豐富植物蛋白。甲茵科技創辦人兼行政總裁張遴琪表示，微藻除了含豐富蛋白質，還可以代替肉類，是味道可口的植物性食物，純素和素食者適合食用。
他指出，微藻培植是一種低碳及可持續的培植技術，培植過程減少用水和能源，降低溫室氣體的排放和減碳足印，可以把環境的影響減至最少。微藻經培育後，會透過冷凍技術提取成高營養的微藻粉，應用到不同食物中，提供天然植物性蛋白質。
問到微藻的好處，張遴琪稱微藻有超過50多種維他命，除了健康有益，是可持續生產的食物，還可促進腸道健康，增加肌肉，減低患特定心臟病的風險等等。
為了研發更多用微藻製造的食品，該公司與星級名廚Chef Justin Chan（陳希裕）合作共同研發微藻食品。陳希裕指，微藻經提取後，有4種不同顏色，包括蝦紅素，海鮮味道較強，配合與茶味有關的配搭，效果很夾。藍色螺旋藻則帶有微微木糠味，翡翠細小裸藻與抹茶味道相似，可以做到抹茶奶昔或配搭咸味食材上。金黃色小裸藻像麥皮，適合加在早餐及奶類食品。
最新影片：4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁 鄭麗莎公開減肥修身秘訣
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
記者：蕭雅文