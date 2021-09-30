【生物科技】香港首間生物科技公司研究微藻培植　含豐富植物蛋白可加強健康

▲ 甲茵科技創辦人兼行政總裁與主廚陳裕希一同分享微藻同身體及環境的好處。

全球面對糧食及環境污染問題，香港一間生物科技公司研究微藻培植，從中提煉豐富植物蛋白。甲茵科技創辦人兼行政總裁張遴琪表示，微藻除了含豐富蛋白質，還可以代替肉類，是味道可口的植物性食物，純素和素食者適合食用。

▲ 甲茵科技公司創辦人兼行政總裁，分享微藻植物蛋白。（蕭雅文攝）

他指出，微藻培植是一種低碳及可持續的培植技術，培植過程減少用水和能源，降低溫室氣體的排放和減碳足印，可以把環境的影響減至最少。微藻經培育後，會透過冷凍技術提取成高營養的微藻粉，應用到不同食物中，提供天然植物性蛋白質。

問到微藻的好處，張遴琪稱微藻有超過50多種維他命，除了健康有益，是可持續生產的食物，還可促進腸道健康，增加肌肉，減低患特定心臟病的風險等等。

▲ 張遴琪先生在記者會分享微藻的好處。（蕭雅文攝）

為了研發更多用微藻製造的食品，該公司與星級名廚Chef Justin Chan（陳希裕）合作共同研發微藻食品。陳希裕指，微藻經提取後，有4種不同顏色，包括蝦紅素，海鮮味道較強，配合與茶味有關的配搭，效果很夾。藍色螺旋藻則帶有微微木糠味，翡翠細小裸藻與抹茶味道相似，可以做到抹茶奶昔或配搭咸味食材上。金黃色小裸藻像麥皮，適合加在早餐及奶類食品。

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記者：蕭雅文