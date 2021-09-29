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【十一國慶】消息指警方將動用8,000警力布防　會展及金紫荊廣場一帶周四凌晨起封閉

社會 20:09 2021/09/29

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消息指，警方於9月30日及10月1日當日動員逾8,000警力布防。（資料圖片）

本周五（1日）為十一國慶，特首林鄭月娥和政府高層官員將會出席升旗儀式和國慶酒會，其中升旗儀式早上8時在金紫荊廣場舉行。消息指，警方將於9月30日及10月1日動員逾8,000警力，於港九各區進行部署，以確保升旗儀式、國慶酒會及各區相關公眾活動，能夠安全及有秩序地進行。

【十一國慶】金紫荊廣場周五舉行國慶升旗儀式　提醒市民留意交通安排。詳情即看：【下一頁】

特首林鄭月娥和政府高層官員將會出席升旗儀式和國慶酒會，其中升旗儀式早上8時在金紫荊廣場舉行，警察樂隊將會奏樂，紀律部隊會在空中和海上敬禮，不過出於公共衞生風險考慮，儀式不設公眾觀禮區。及後特區政府會在會展舉行國慶酒會，由行政長官主禮。

消息指，警方高度重視國慶日，並會於9月30日及10月1日當日動員逾8,000警力，於港九各區進行部署，以確保升旗儀式、國慶酒會及各區相關公眾活動，能夠安全及有秩序地進行。

此外，消息指周四凌晨開始，香港會議展覽中心及金紫荊廣場一帶將會封閉，以準備進行相關典禮。警方亦會調配足夠警力，包括總部及總區應變大隊、特別戰術大隊、反恐特勤隊、鐵路應變部隊及衝鋒隊等人員，到各個敏感地方作高姿態巡邏，除此之外，亦會進一步調派便裝人員於策略性位置作出適當部署。

一方面，消息指警方亦會持續進行風險評估，加強人員個人及防護裝備，提高警覺性，以確保同事行動安全。

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記者：曾卓鋒

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