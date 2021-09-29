【優秀生】城大「HK TECH老虎班」攬250名尖子　校長郭位稱致力為精英生提供高階學習機會

▲ 城大在典禮上熱烈歡迎約200名「HK TECH 老虎班」學生。（城大提供）

香港城市大學（城大）推出「HK TECH 老虎班」計劃，目的讓優秀的學生發展潛能。今日（29日）在校內及網上舉行歡迎典禮，200名學生參與。城大校長郭位致辭時表示，大學會致力為精英學生提供高階學習機會，助爭取佳績，及經歷充實精彩的大學生活。

在典禮上，「HK TECH 老虎班」的學生了解計劃內多項特別活動，包括創業工作坊、領導力挑戰工作坊、面試及演講技巧工作坊、多媒體製作工作坊、原型製作工作坊、專題講座以及工業家與創業家分享會。至於參與典禮的嘉賓包括學務副校長Christian Wagner教授、副校長（學生事務）陳漢夫教授、秘書長袁國傑教授、優才及教育發展處處長陳志豪教授等。

「HK TECH 老虎班」首屆學生包括250多名新生及近200名二年級生，成員均為在香港中學文憑考試四科主修科加兩科選修科的總分達30分或以上的本地學生；及經非大學聯合招生辦法申請入學、並於國際文憑大學預科課程（IB）取得總分達40分或以上的學生。

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責任編輯：余思嵐