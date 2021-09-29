【強制檢測】6校爆上呼吸道感染須強檢　包括鑽石山浸信會美欣幼稚園及元朗真光小學

▲ 6個地點須強檢，涉幼稚園及小學。（須強檢幼兒園網站截圖）

政府今日（29日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處6個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的6間學校。

幼兒園

任何在9月16日至9月29日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於10月1日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於10月3日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月27日至9月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

黃大仙慈雲山慈愛苑停車場頂層路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園(慈愛分校)

青衣長青邨長青社區中心6樓及天台遊戲場香港基督教女青年會長青幼兒學校

馬仔坑天宏苑停車場大廈2樓循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園幼兒園

坪石邨黃石樓地下104-105及109-116室鑽石山浸信會美欣幼稚園

小學

在9月16日至9月29日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師，須於10月1日或之前接受檢測。受檢人士若在9月27日至9月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大埔富亨邨第四期聖公會阮鄭夢芹銀禧小學一年級

元朗鐘聲徑5號中華基督教會元朗真光小學二年級

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責任編輯：余思嵐