【大灣區】洪為民：希望透過政府及行業組織推動　促進三地數據互聯互通

▲ 全國人大代表暨華人大數據學會執行主席洪為民。（資料圖片）

全國人大代表暨華人大數據學會執行主席洪為民出席第五屆「深港澳大數據論壇」時表示，建議大灣區三地應推動政務數據互聯互通先行先試，希望透過各地政府，包括行業組織積極推動，能夠促進三地之間數據的互聯互通。

第五屆「深港澳大數據論壇」昨日在深港澳三地線上線下同步的形式舉行，逾4,000位來自深港澳三地的業者參與。論壇由深圳市信息行業協會、深圳市福田區企業發展服務中心、華人大數據學會、互聯網專業協會、前海管理局駐香港聯絡處聯合主辦，旨在通過深港澳三地傑出的大數據專家、學者、企業分享大數據最新成果，促進深港澳合作共謀大數據的創新發展。

中聯辦青年工作部部長張志華在會上指，國家重視數字化發展為大勢所趨，而粵港澳大灣區的科創發展蘊藏龐大潛力，科技發展可為香港開啟新篇章，相信香港科技青年人才將迎來新機遇。

創新及科技局副局長鍾偉強則表示，港府將積極參與大灣區建設，推動落馬洲河套地區的港深創新科技園的發展，將與全球頂尖企業、研發機構、高等院校建立科研合作基地，配合國家十四五規劃。他表示，希望深港政府共同推出合作區政策包，向外推廣深港兩地的合作優勢。

深圳市政務服務數據管理局副局長王耀文認為，深圳數字經濟在推進產業數字化轉型和智慧化升級發揮了重要作用，為深圳經濟持續增長貢獻動力。王耀文表示，未來深圳將緊抓新一代信息技術產業的重大機遇，建設國家數字經濟創新發展實驗區和數字經濟產業發展高地。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳