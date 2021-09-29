  • 30°C
香港時間 : 2021929日 (週三) 22:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】洪為民：希望透過政府及行業組織推動　促進三地數據互聯互通

政治 21:11 2021/09/29

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

全國人大代表暨華人大數據學會執行主席洪為民。（資料圖片）

全國人大代表暨華人大數據學會執行主席洪為民出席第五屆「深港澳大數據論壇」時表示，建議大灣區三地應推動政務數據互聯互通先行先試，希望透過各地政府，包括行業組織積極推動，能夠促進三地之間數據的互聯互通。

第五屆「深港澳大數據論壇」昨日在深港澳三地線上線下同步的形式舉行，逾4,000位來自深港澳三地的業者參與。論壇由深圳市信息行業協會、深圳市福田區企業發展服務中心、華人大數據學會、互聯網專業協會、前海管理局駐香港聯絡處聯合主辦，旨在通過深港澳三地傑出的大數據專家、學者、企業分享大數據最新成果，促進深港澳合作共謀大數據的創新發展。

中聯辦青年工作部部長張志華在會上指，國家重視數字化發展為大勢所趨，而粵港澳大灣區的科創發展蘊藏龐大潛力，科技發展可為香港開啟新篇章，相信香港科技青年人才將迎來新機遇。

創新及科技局副局長鍾偉強則表示，港府將積極參與大灣區建設，推動落馬洲河套地區的港深創新科技園的發展，將與全球頂尖企業、研發機構、高等院校建立科研合作基地，配合國家十四五規劃。他表示，希望深港政府共同推出合作區政策包，向外推廣深港兩地的合作優勢。

深圳市政務服務數據管理局副局長王耀文認為，深圳數字經濟在推進產業數字化轉型和智慧化升級發揮了重要作用，為深圳經濟持續增長貢獻動力。王耀文表示，未來深圳將緊抓新一代信息技術產業的重大機遇，建設國家數字經濟創新發展實驗區和數字經濟產業發展高地。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【大灣區】數碼港與大灣區商學院簽合作備忘錄　為初創等企業提供全面培訓
22:53 2021/09/14
【大灣區】數碼港與大灣區商學院簽合作備忘錄　為初創等企業提供全面培訓
【大灣區】林鄭稱為港青提供無限契機　在前海有更廣闊發展空間
20:28 2021/09/15
【大灣區】林鄭稱為港青提供無限契機　在前海有更廣闊發展空間
【香港創科】港府歡迎中央宣布新惠港措施　助力大灣區建設國際創新科技中心
19:55 2021/09/07
【香港創科】港府歡迎中央宣布新惠港措施　助力大灣區建設國際創新科技中心

你可能感興趣

【大灣區】數碼港與大灣區商學院簽合作備忘錄　為初創等企業提供全面培訓
22:53 2021/09/14
【大灣區】數碼港與大灣區商學院簽合作備忘錄　為初創等企業提供全面培訓
【大灣區】林鄭稱為港青提供無限契機　在前海有更廣闊發展空間
20:28 2021/09/15
【大灣區】林鄭稱為港青提供無限契機　在前海有更廣闊發展空間
【香港創科】港府歡迎中央宣布新惠港措施　助力大灣區建設國際創新科技中心
19:55 2021/09/07
【香港創科】港府歡迎中央宣布新惠港措施　助力大灣區建設國際創新科技中心
政治 大數據 香港 創新及科技局 大灣區

最高瀏覽

【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
今日 09:22
【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
10:49 2021/09/28
【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】
【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體
今日 12:34
【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體