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【愛國教育】楊潤雄指明起向全港中學送贈《香港志》一書　以培養愛國愛港情懷

社會 21:15 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

教育局局長楊潤雄表示，教育局會分批向全港開設本地課程的中學送贈《香港志．總述 大事記》。（楊潤雄FB）

由前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，轄下的香港地方志中心早前編纂《香港志．總述 大事記》一書，書中全面記載及整理香港7,000年以來的歷史，涵蓋自然地理、政治、經濟、社會及文化等，呈現香港的發展脈絡、深厚的中華文化根源，以及自古至今與國家血脈相連的關係。教育局局長楊潤雄在社交網站表示，教育局會明天（30日）起分批向全港開設本地課程的中學送贈該書。

楊潤雄期望學校能善用此書，配合中國歷史科、歷史科、地理科、經濟科、生活與社會科、公民與社會發展科等課程，參考及使用有關歷史資料、地圖、照片等多元化素材，豐富學校的日常課堂及學生的專題研習，讓同學全面準確地認識香港的歷史和發展，加深明白國家與香港血濃於水、同根同心的關係，並培養他們的國家觀念及愛國愛港的情懷。

教育局近年致力優化歷史教育，包括落實中國歷史在初中成為獨立必修科、於初中推行中國歷史科及歷史科的修訂課程、舉辦不同類型的教師專業培訓活動、製作及推出多元化的學與教資源等，以支援教師推展歷史教育。

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責任編輯：曾卓鋒

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