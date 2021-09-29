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【青年創科】數碼港青年初創實習計劃反應踴躍　助本地初創配對人才

社會 21:24 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

數碼港與民政事務局宣佈攜手推出「青年初創實習計劃」，計劃在首階段為年輕人提供30個實習名額汲取行業實戰經驗。（數碼港提供）

數碼港與民政事務局宣佈攜手推出「青年初創實習計劃」，為年輕人提供機會汲取行業實戰經驗，了解創科行業的發展和前景，同時讓數碼港社群初創公司招募新晉人才，締造雙嬴。該實習計劃首階段為大專院校學生提供30個實習機會，年齡介乎18至30歲的全職學生均可以即日起透過數碼港創科人才綜合招聘平台「iTalent」報名。

是次計劃反應踴躍，一星期內已收到168間初創申請，涉及超過440個實習職位空缺，反映初創人才需求殷切。除了技術性職位及設計相關範疇，實習職位空缺亦涵蓋非技術性的職位，如企業傳訊、業務發展、市場營銷、數據研究等。整體職位空缺以智慧生活範疇佔最多，涉獵包括教育科技、零售科技、醫療科技、物聯網等範疇，亦包括金融科技及電競/數碼娛樂領域。根據公司過去參與實習計劃的經驗、行業資歷及成就、具體工作與預期成果及人才培育支援工作等準則，計劃於首階段挑選了30個空缺供學生申請。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，中央支持特區政府加強創科人才培養，抓住創科發展黃金期。人才培育為數碼港公眾使命的核心支柱，過去，數碼港與不同政府部門和大專院校合作推出多個實習計劃，為青年創造不同創科相關工作實習及學習機會。

陳思源亦表示，樂見「青年初創實習計劃」獲初創踴躍參與，反映創科產業蓬勃發展，數碼港亦會鼓勵初創於實習計劃結束後繼續聘用學生，從而為蓬勃及多元化發展的創科生態持續吸納新血、擴大香港創科人才庫。

參加計劃的僱主可以全職、兼職或混合模式聘請實習生，每位實習生每月可以獲政府提供不多於10,500港元的資助。實習生需於為期三個月的實習期內完成至少100小時的工作。實習期間，實習生會獲邀參加由數碼港學院舉辦的不同培訓，例如行業分享會，企業拜訪及工作坊等。

數碼港早前推出創科人才綜合招聘平台「iTalent」，為數碼港旗下社群初創提供合乎成本效益的方式職位配對，協助企業招聘人才。該平台獲政府部門、科技巨擘及香港大專院校支持針對求職者的需要，讓求職者更易覓得心儀職位，並提高整個招聘過程的效率及成效。數碼港學院今年亦繼續為大學生推出「數碼港數碼科技實習計劃」及「數碼港學分實習計劃」，為年青人提供實習及就業平台，鼓勵大學生累積初創實戰經驗。

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記者：曾卓鋒

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