【新冠疫苗】約2.3萬人今接種疫苗　3醫院注射站共約260人打針

▲ 今日約2.3萬人今接種疫苗。（林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，今日（29日）共約2.3萬人打針，累計480萬人已打首針，佔合資格人66.5%，其中162萬人打科興、285萬人打復必泰；另累計416萬人已打次劑，其中151萬人打科興、265萬人打復必泰。

截至今日零時零分，過去24小時有1宗由社區疫苗接種中心送院的個案，該人士因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，並且已經出院。

另外，政府稱在瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院設立的新冠疫苗接種站今日投入服務，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。三所疫苗接種站運作暢順，今日合共為約260名人士接種疫苗。

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責任編輯：余思嵐