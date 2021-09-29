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【Clockenflap2021】主辦方稱因防疫限制　宣布無法與期11月舉行

社會 21:55 2021/09/29

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Clockenflap主辦單位今日（29日）宣布Clockenflap2021音樂節取消。（Clockenflap網站）

一年一度的Clockenflap音樂節令不少樂迷引頸以待，惟今年樂迷們將再度失望。Clockenflap主辦單位今日（29日）宣布，由於香港近期對舉辦大型戶外活戶的規定及限制進一步收緊，加上目前香港實施的持續入境限制等措施，故宣布Clockenflap音樂節及藝術戰將無法於今年11月舉行。

主辦單位提到，已經研究一系列音樂節相關的健康及安全措施計劃，並進行風險評估，惟衛生局對疫情下發放活動牌照的框架及要求進一步收緊，特別要求全場觀眾須以坐下的方式觀看演出，加上全場不得飲食，故主辦單位認為今年無法為觀眾帶來真正的Clockenflap音樂節體驗。

主辦單位表示，已購票市民可選擇保番門票至明年使用，或可選擇全數退款，稍後公布細節。

更多健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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