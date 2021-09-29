【新冠疫苗】57歲男涉接種疫苗後14日內亡　無臨床證據顯示因疫苗所致

▲ 57歲男涉接種疫苗後14日內亡，衞生署指無臨床證據顯示因疫苗所致‧（資料圖片）

本港至今已接種逾857萬劑新冠疫苗，截至9月26日過去一星期，衞生署共接獲83宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括45宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

而過去一周，衞生署並沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，惟接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名57歲男子，並沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至9月26日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結19宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為19宗個案與疫苗接種沒有關聯，另外7宗有待評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

根據醫管局資料，8月30日至9月26日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有106.6宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有4.3宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有5.5宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.6宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有37.8宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有7.4宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。有關參考數據將會上載至2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網頁。

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責任編輯：曾卓鋒