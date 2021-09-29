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【抗疫專家】港府抗疫專家福田敬二不獲港大續約　據報年底離港赴美退休

社會 22:53 2021/09/29

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港府抗疫專家福田敬二不獲港大續約，據報年底將離港赴美退休。（經濟日報資料圖片）

有報道指，政府抗疫專家組成員、現任港大公共衞生學院院長福田敬二將於今年12月，完成與5年合約期後離開港大，返回美國展開退休生活。

福田敬二屬港府抗疫專家組四大成員之一，現職港大公共衞生學院院長，任期原定2021年12月屆滿，去年已有消息傳出其續約申請已通過港大學術評審程序，惟最終被港大校長張翔否決。有報道稱，福田敬二今年12月完約後將離港，返回美國亞特蘭大展開退休生活。

今年年滿66歲的福田敬二曾先後任職美國疾控中心流感部流行病學處處長、世衞助理總幹事、衞生安全助理總幹事等要職，期間多次帶領及親往爆疫國家及地區實地研究調查；至2016年加入港大公衞生學院擔任駱為教授及院長，去年初因疫情獲邀為港府專家顧問。

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責任編輯：陳正怡
 

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