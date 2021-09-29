成立近兩年首次公開露面　「香港新方向」：積極考慮不同途徑進入體制

▲ 「香港新方向」今日舉行記者會，倡動用3000多億財政儲備發展新界農地，將提供逾100萬個單位。（胡偉明攝）

早在2019年10月成立的新政團「香港新方向」，今日首次舉行記者會公開露面。他們表示，目前成員已過百人，會積極考慮不同途徑進入體制，亦無排除參加立法會選舉的可能性。

成功至今近兩年，「香港新方向」過去一直未有會見傳媒，即使今日記者會主題有關土地政策，焦點仍然落在團體背景身上。

「香港新方向」執委、青年召集人陳璟隆透露，他們目前有超過100名成員，既有土生土長香港人，亦有來自五湖四海人士，包括律師、工程師、建築師、醫生、會計師、銀行家等。

但被問到組織定位和政治取態時，他並無透露成員的政治立場，但強調組織實行「三個維度」和「一個基本」的原則。

陳璟隆解釋，「三個維度」所指的是，任何政策均要在「所有人的香港」、「中國的香港」及「世界的香港」這三個維度上分析，從而達至「一國兩制」及更好的香港。

他續指，「一個基本」即「以民為本」，強調無論是建制派或民主派，若視所有異見者為敵人，只去迎合自己的支持者，那便不是「以民為本」。

「香港新方向」總召集人、創始人之一的劉暢則表示，希望大家不要「標籤化」組織和成員，強調不論政治光譜為何，或成員自身是香港人抑或「港漂」，最終都是希望為香港好。

被問到會否與民主派合作時，他強調願意聆聽任何意見，又透露曾就政策問題與不同光譜人士交流。

至於在土地政策方面，「香港新方向」倡議動用3000多億財政儲備，購買或回收新界約2,600公頃農地，並發展90萬個住宅單位和12萬個青年社區單位。他們又認為，本港未來應徹底分割公營和私人市場，確保全港至少60%住宅屬公營，而且無法流入私人市場。

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