【專訪】英華書院新校長陳狄安：新時代有新安排　對開辦國際課程持積極開放態度

▲ 直資傳統名校英華書院校長陳狄安表示，上任後最大挑戰是讓後疫情時期學生重新出發，對於家長建議開辦國際課程持開放態度。（曾耀輝攝）

直資名校英華書院校長一職，新學年起由身兼直資學校議會主席陳狄安接棒。由年輕直資校轉任百年歷史傳統名校，陳狄安指「新時代有新安排」，未來盼在英華豐厚歷史文化背景上推陳出新。

對於家長提出開辦國際課程的意見，他持積極開放態度，強調未來發展以學生需要為先，而學校目前最大挑戰是幫助學生在「後疫情時期」重新出發。

年輕直資校轉任 掌203年老校

陳狄安現年42歲，在校齡18年的直資學校東涌港青基信書院，工作長達17年，連同署任時間，共擔任校長10年。他接受本報專訪時回顧，他在完善學校制度和硬件的任務完成，適逢英華書院前任校長鄭鈞傑在上學年結束後卸任退休，決定接任英華書院校長迎接新挑戰。

畢業自官校的陳狄安，由年輕直資校轉到203年歷史的英華書院，是近30年來4任英華校長之中，首名非「英華仔」出身。他形容英華的深厚歷史文化，是他過往工作從未接觸過，惟他相信「沒有最好，只有更好」，未來盼令學校制度更加完善，

我希望站在過往咁深厚嘅歷史、咁成功嘅背景上，繼續發展英華書院，在新時代、新教育形勢下，不斷推陳出新、與時並進。

陳狄安形容，英華書院向來以「平民直資」自居，只辦本地課程，「書院有好多好承傳，但新時代有新安排」，他透露其接替英華書院校長的消息一出，便有家長向他查詢，學校未來會否考慮開辦國際課程及提高課程彈性等，他說︰

我一一都聽到，暫時未有任何計劃，但以我過往十多年嘅經驗，我對呢啲建議保持積極、開放態度。

遇家長提開辦國際課程 新校長陳狄安持積極開放態度

縱觀本港不少直資名校兼辦國際預科文憑（IB）課程，陳狄安說，他在十多年前亦有份為港青基信書院研究開辦IB或普通教育高級程度證書（GCE A-Level）課程，當時考慮到IB與中學文憑試課程同樣傾向要求學生全人發展，為提供多個選擇予學生，故最終選擇後者，以助學生發展文理商及體藝等專項，朝着自己的興趣專注發展。

他續指，獲聘任英華書院校長時，校董會並無提出開設國際課程的要求，「校董會俾充足自由度同彈性，無特別指明要帶啲咩嚟、做啲咩。」但他強調重視學生及家長等意見，由於開辦國際課程需投入更多資源，故需視乎學生需要、持分者意見及學校準備情況等，「起碼我個人唔會對國際課程有任何反感」。而他早前已跟英華小學校長就學校發展交換意見，未來亦會再深入探討，

務求令書院同小學12年一條龍教育做得更連貫、更暢順，讓學生得到一條龍學校嘅優勢同益處。

陳狄安上任前曾到英華校史館「惡補」，到任後漸感受到英華深厚兄弟情，未來盼多聽學生分享校園生活點滴，詳情即看：【下一頁】

▲ 陳狄安上任後趁中秋節慶祝活動向學生派水果及月餅應節。（受訪者提供）

上任最大挑戰 助後疫情時期學生重新出發

談到上任後的挑戰，包括新推出取代高中通識科的公民與社會發展科，陳狄安說︰「每年做校長都有當年的挑戰，其實上年挑戰仲大，疫情爆發，前年的事仲大。」 相對於近年時有改動的教育政策，他認為學校目前最大挑戰是幫助學生重新出發，

疫情橫跨兩個學年，好多事情停頓了，要考慮在後疫情時間下，幫助學生在學業以至品格培養取得平衡。

秉持全人發展理念 陳狄安：不會力谷學生做狀元

2019年反修例風波期間，英華書院曾有學生叫唱反修例歌曲及叫口號等，校方曾為有關學生進行訓輔。陳狄安直言目前難評論師生關係，但據其觀察所得，不認為師生關係差，反觀師生在疫情下接觸機會少，但隨着全日課及課外活動條件逐步放寬，未來希望致力深化師生關係。

對於英華書院前校長任內、今年首誕文憑試狀元，陳狄安笑言「多謝鄭校長留低咁大嘅重擔俾我」，他說會盡量去做，但強調該校重視全人發展的理念根深柢固，

唔會為咗做狀元而去做狀元、特別谷一、兩個學生，否則違背英華教育理念。

另外，時值移民潮，陳狄安指英華在今個暑假有約30名學生退學，他寄語學生面對社會轉變，要擁抱挑戰，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅、黃悅晴