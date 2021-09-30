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【專訪】陳狄安上任後感英華深厚兄弟情　盼聽學生分享校園生活點滴

社會 06:01 2021/09/30

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陳狄安本身並非英華校友，笑言上任前要到校史館「惡補」。（曾耀輝攝）

陳狄安不是英華舊生，入職前對學校的歷史所知不多，還特意到校史館「惡補」。對他來說，組成「英華文化」其中一樣必不可少的，是學生、校友之間的濃厚兄弟情。

雖然上任只有短短時間，陳狄安已感受到英華學生之間感情深厚，不只學生，連畢業多年的舊生仍心繫母校，「8月底我獲邀參加紅十字會青年團就職禮，有些已畢業十幾廿年的校友都會回來支持。」 

英華書院新任校長陳狄安指「新時代有新安排」，未來盼在學校豐厚歷史文化背景上推陳出新，詳情即看：【下一頁】

最愛校園小舞台　學生可展潛能

陳狄安仍在探索校園各個地方，其中一個他很喜歡的設施，是位於地下的小舞台。小舞台對着整個校園人流最多的飯堂，他認為小舞台的特別之處，是給予學生一個平台發揮所長︰「學校的職責是要發掘學生潛能。舞台的意義很大，不單是硬件，亦是給予空間讓他們站在上面，有機會讓人看到、聽到、感受到他們。」

陳狄安又說，在台上分享或表演一點也不容易，學生要學習如何吸引人注意、處理台上壓力，「希望學生由小舞台之後去大舞台。」 

作為新上任校長，陳狄安仍在適應新校生活，亦正與學生建立關係。他說，希望多親近學生，在前任校長鄭鈞傑牽綫下，7月已開始與學生組織會面，感覺學生普遍滿意校園生活。他又希望日後可與學生互相分享校園生活點滴，亦可就學校發展交換意見，

學校不單屬於校長或者老師，學生都很重要，所以將來都想多聽學生對學校發展的意見，令學校可以由好，去到更好。

移民潮下摯友分離，陳狄安寄語學生迎難而上擁抱挑戰，詳情即看：【下一頁】

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴、馮琪雅 

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