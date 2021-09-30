【專訪】移民潮下英華30人退學　陳狄安寄語學生面對世界轉變擁抱挑戰

▲ 陳狄安上任後希望深化師生關係，圖為他早前與領袖生會面。（受訪者提供圖片）

移民潮下，不少學校都面臨學生流失問題，陳狄安說，暑假期間英華書院約有30位同學退學。不少人倉促離開，甚至連餞行飯都趕不及吃，身邊的摯友突然離港，對學生來說很難適應，「有些同學由小學認識，成世人都是同一朋友，但在未應分離的時刻分離，可能放假回校，鄰座就已經移民。」

英華書院新任校長陳狄安指「新時代有新安排」，未來盼在學校豐厚歷史文化背景上推陳出新，詳情即看：【下一頁】

摯友移民難適應 助疏理情緒

陳狄安認為，學校在這些時刻要與學生同行，多與學生溝通，疏理他們情緒。面對社會環境轉變，他寄語學生要盡可能調節心情，迎難而上︰

整體社會、世界都有很多轉變，未必所有事情都如自己所想，但在可行的情況下都要調節心情；不要輕易放棄，要擁抱挑戰，因挑戰可磨練到人的意志及毅力。

學生要面對的另一重大轉變，是高中課程改革。公民與社會發展科於本學年起取代通識科，惟仍未有經當局審批過的教科書，陳狄安說，學校目前使用官方教材及網上可靠資料，亦從以往的通識科教材中抽絲剝繭，找出適用資料。不過因應通識科被取代，部分原本任教該科的老師要轉型。

至於國民及國安教育方面的推行，他表示，學校依照教育局指引去做，暫時未有校本設計的課程，由於大部分學科已有可連結到國教內容，學校會繼續深化同學認識國家，教師團隊亦會有定期培訓。他又表示，教導學生尊重任何一個國家是教師的責任︰「社會講求多元、尊重及包容，無論自己國家或其他國家的禮節等，我們都要尊重。」

陳狄安認為，「英華文化」其中一樣必不可少的，是學生、校友之間的濃厚兄弟情，盼望上任後可以與學生分享校園生活點滴，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴 、馮琪雅