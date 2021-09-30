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【新冠肺炎】今日新增3宗法國巴基斯坦輸入個案　另有1人外地確診荃灣麗城花園2期須強檢

社會 14:20 2021/09/30

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（30日）新增3宗輸入個案，分別由法國及巴基斯坦抵港，均已完成接種兩劑復必泰或克威莎疫苗。

衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名17歲男病人，居於荃灣麗城花園2期7座。他9月23日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月25日乘搭航班BA0028離開香港前往英國。

病人於9月26日在英國抽取的樣本結果呈陽性。病人沒有出現病徵。他7月1日及7月24日於香港接種兩劑復必泰疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

昨日新增5宗輸入變種病毒個案，患者包括兩名菲傭。詳情即看【下一頁】

公務員事務局局長聶德權指醫院接種站流程細緻周到，呼籲長者盡快接種。詳情即看【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始稱港府已與澳門廣東團隊合作，提升轉碼系統加入疫苗接種記錄。詳情即看【下一頁】

更多《健康台》最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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