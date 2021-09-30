【新冠肺炎】今日新增3宗法國巴基斯坦輸入個案　另有1人外地確診荃灣麗城花園2期須強檢

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本港新冠肺炎疫情放緩，今日（30日）新增3宗輸入個案，分別由法國及巴基斯坦抵港，均已完成接種兩劑復必泰或克威莎疫苗。

衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名17歲男病人，居於荃灣麗城花園2期7座。他9月23日在香港進行檢測，結果呈陰性，其後於9月25日乘搭航班BA0028離開香港前往英國。

病人於9月26日在英國抽取的樣本結果呈陽性。病人沒有出現病徵。他7月1日及7月24日於香港接種兩劑復必泰疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。

為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

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記者：陳正怡