【5000元消費券】政府收1.9萬個補辦消費券申請　1.7萬人明可取回第一期消費券

▲ 政府收1.9萬補辦消費券申請，1.7萬人明可取回第一期消費券。（資料圖片）

首批申請人士將於明日（10月1日）領取第二期電子消費券，財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲在一個電台節目指，第一期發放情況大致暢順。早前因透過書面及次輪電子登記市民，未能成功收取第一期電子消費券，多名長者到消費券辦事處排隊查詢，最後政府增設三個補辦手續服務中心，為該批市民重新登記。（詳情即看【下一頁】）王學玲表示，共收到1.9萬個有關申請，當中1.7萬名合資格人士，明天可以取回第一期消費券，另外有約1300人重複登記，其餘人士屬於不合資格或資料不準確。

王學玲表示，最多市民選用的平台為八達通有7成，其次為支付寶有2成，最後由WeChat Pay HK和拍住賞各佔5%。王學玲指，4間電子支付工具共增加300萬個新用戶，新商戶就有6.5萬個，她認為電子消費券計劃有助鼓勵市民使用電子支付。王學玲亦提醒市民，如果以八達通領取，需要到便利店或港鐵站公共交通補貼領取站拍卡。

隨著電子消費券第二期將能領取，陸續有商場推出購物折扣吸引市民消費，TOPick整合了各大商場的優惠活動。詳情即看【下一頁】

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記者：李榮忠