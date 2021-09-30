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【MIRROR成員】Anson Lo+AK廣告鬥騷肌　「前妻」出招逼「前夫」買新內褲　

娛樂 09:58 2021/09/30

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

Anson Lo及AK令一眾「前妻」缺氧。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）為名牌內褲拍廣告騷肌的黑白照片，雖然當時相中未見教主靚樣，已經令一眾鏡粉尖叫大嗌缺氧要「call白車」。

此外，原來除教主還有MIRROR另一位成員「老闆」江𤒹生（Anson Kong，AK）為此名牌內褲任模特兒拍廣告。

該名牌內褲公司在昨晚於社交平台上載7秒的宣傳片，雖然片中模特兒同樣只露半臉，但眼利的鏡粉已發現模特兒的麒麟臂上紋身與AK同樣，即猜想到片中人就是AK。

【MIRROR成員】Anson Lo任內褲男模粉絲瘋狂　神徒一眼認出教主爆肌身型【多圖】

最新影片推介：Lokman+AK專訪

之後，Anson Lo及AK亦分別在個人IG上載更多有關的照片，當中包括彩色照，二人盡展美好身段。

同時，該名牌內褲品牌已有分店已掛上Anson Lo及AK的廣告海報，估時將吸引一大班「前妻」到場。

另外，在「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」群組已有「前夫」開玩笑稱，「前妻」已把他的內褲全掉，準備去買Anson Lo及AK代言的名牌內褲。

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大表哥回應傳聞

此外，有指除Anson Lo及AK，有傳MIRROR另一位成員「大表哥」邱士縉（Stanley）也有份拍此名牌內褲廣告。

不過在今天（9月30日），「大表哥」Stanley在社交平台澄清沒份參與拍攝。

他寫道：「謝謝大家支持❤️今次可能會令大家失望了，見到好似越來越多人話我有影，其實我冇份影㗎。點都好，大家好好欣賞佢哋嘅成果啦，我繼續努力練好啲，先再搵機會畀大家睇啦，希望下次有機會參與啦☺️」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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