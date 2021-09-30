【生命鬥士】小鐵漢平安度過危險期心功能穩定　爸媽開心：佢面色好好

▲ 小鐵漢平安度過危險期，爸媽感高興。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，27日「打大佬」接受第3階段的單心室循環手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。醫生指手術後48小時內身體沒排斥反應便無問題，小鐵漢媽媽昨晚在Facebook專頁指兒子平安度過危險期，現時可靠自己呼吸，不用插喉，令爸媽感安心。

▲ 爸媽期待小鐵漢出院。（來源：Facebook專頁「小鐵漢媽媽」）

度過危險期心功能穩定

小鐵漢媽媽昨晚交代兒子最新情況，讚兒子「叻仔」，已經醒過來，不用插喉可靠自己呼吸，「面色仲好好」。手術由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中親自操刀，醫生指小鐵漢已經完全適應新的單心室循環系統，心功能穩定。

然而小鐵漢腎功能指數偏高，正常人指數約60，小鐵漢測出的指數高達300多。醫生指若腎功能指數保持高水平，最壞情況需要安排洗腎。他表示許多病人進行手術過後都會出現此情況，只要小鐵漢順利排尿便沒有問題。

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望兒子健康長大

媽媽指小鐵漢在病房中見到爸爸的第一句便說「我好急尿」，相信他已忍了很久。她表示兒子習慣自己去洗手間，擔心他因「唔夠擔屙尿」而導致腎功能指數偏高，便告訴兒子手術後暫未能下床，「想屙就屙，唔需要問人，亦都唔需要怕整污糟」。隨後見兒子順利排尿，媽媽感安心，

我相信腎功能指數偏高這部分，一定好快搞掂！

見到兒子順利度過危險期，爸媽放下心頭大石，「而家每日見得你30分鐘係好少，見唔到你嗰廿幾個鐘真係好擔心，但每次入PICU見你，醫生都同我哋講你好乖好聽話冇扭計，而且康復進度仲一次好過一次」。兒子健康成長是爸媽最大的心願，

呀仔，你要乖呀，記住！屙多啲尿，唔洗問人，想屙就屙，排水排得好，就好快可以返普通病房㗎喇，到時爸爸媽媽就可以24小時陪住你！好期待你出院，一齊再去玩！

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責任編輯：王明芳