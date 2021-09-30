  • 30°C
香港時間 : 2021930日 (週四) 11:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生命鬥士】小鐵漢平安度過危險期心功能穩定　爸媽開心：佢面色好好

兒童健康 10:29 2021/09/30

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

小鐵漢平安度過危險期，爸媽感高興。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，27日「打大佬」接受第3階段的單心室循環手術，換上新心臟起搏器，並重建單心室循環系統。醫生指手術後48小時內身體沒排斥反應便無問題，小鐵漢媽媽昨晚在Facebook專頁指兒子平安度過危險期，現時可靠自己呼吸，不用插喉，令爸媽感安心。

爸媽期待小鐵漢出院。（來源：Facebook專頁「小鐵漢媽媽」）

度過危險期心功能穩定

小鐵漢媽媽昨晚交代兒子最新情況，讚兒子「叻仔」，已經醒過來，不用插喉可靠自己呼吸，「面色仲好好」。手術由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中親自操刀，醫生指小鐵漢已經完全適應新的單心室循環系統，心功能穩定。

然而小鐵漢腎功能指數偏高，正常人指數約60，小鐵漢測出的指數高達300多。醫生指若腎功能指數保持高水平，最壞情況需要安排洗腎。他表示許多病人進行手術過後都會出現此情況，只要小鐵漢順利排尿便沒有問題。

最新影片：遺體防腐師棄中大高薪厚職　伍桂麟創殯儀社企助基層善終

    點擊圖片放大
    +8
    +7

望兒子健康長大

媽媽指小鐵漢在病房中見到爸爸的第一句便說「我好急尿」，相信他已忍了很久。她表示兒子習慣自己去洗手間，擔心他因「唔夠擔屙尿」而導致腎功能指數偏高，便告訴兒子手術後暫未能下床，「想屙就屙，唔需要問人，亦都唔需要怕整污糟」。隨後見兒子順利排尿，媽媽感安心，

我相信腎功能指數偏高這部分，一定好快搞掂！

見到兒子順利度過危險期，爸媽放下心頭大石，「而家每日見得你30分鐘係好少，見唔到你嗰廿幾個鐘真係好擔心，但每次入PICU見你，醫生都同我哋講你好乖好聽話冇扭計，而且康復進度仲一次好過一次」。兒子健康成長是爸媽最大的心願，

呀仔，你要乖呀，記住！屙多啲尿，唔洗問人，想屙就屙，排水排得好，就好快可以返普通病房㗎喇，到時爸爸媽媽就可以24小時陪住你！好期待你出院，一齊再去玩！

最新影片：3大高危因素可致角膜穿孔　嚴重個案須角膜移植

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

相關文章

【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
09:56 2021/09/28
【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
【生命鬥士】小鐵漢入手術室打「終極大佬」　爸媽求集氣：你一定得㗎！
10:12 2021/09/27
【生命鬥士】小鐵漢入手術室打「終極大佬」　爸媽求集氣：你一定得㗎！
【生命鬥士】「小鐵漢」下周一手術打「終極大佬」 名醫羅冠中離職前親自操刀
16:50 2021/09/25
【生命鬥士】「小鐵漢」下周一手術打「終極大佬」 名醫羅冠中離職前親自操刀

你可能感興趣

【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
09:56 2021/09/28
【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
【生命鬥士】小鐵漢入手術室打「終極大佬」　爸媽求集氣：你一定得㗎！
10:12 2021/09/27
【生命鬥士】小鐵漢入手術室打「終極大佬」　爸媽求集氣：你一定得㗎！
【生命鬥士】「小鐵漢」下周一手術打「終極大佬」 名醫羅冠中離職前親自操刀
16:50 2021/09/25
【生命鬥士】「小鐵漢」下周一手術打「終極大佬」 名醫羅冠中離職前親自操刀
家庭關係 手術 兒童醫院 醫生 先天性心臟病

最高瀏覽

【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
09:22 2021/09/29
【兒童哀歌】何文田9歲穿校服男童凌晨被母趕出門口　保安員不忍無家可歸聯絡社工
【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體
12:34 2021/09/29
【為老不尊】變態老翁巴士上當眾非禮女童　乘客大聲喝止仍不停手狂摸下體
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治
18:02 2021/09/29
【高處墮下】天水圍葉紹蔭紀念小學男童高處墮下　送院搶救後證實不治