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【便秘問題】益生菌有助KO肚脹便秘　營養師黃凱詩：攝取益生元食物利益生菌正常繁殖

保健美顏 13:42 2021/09/30

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

營養師黃凱詩指出，身體也需要益生元，益生菌才會正常繁殖。

「好開心好開心！肚腩終於細了。」Bonnie興奮地說。

我左右望望她的腰間︰「我看不出有甚麼分別。」

她笑說︰「感覺良好便行。」

我奇怪地問︰「飲食上不覺得你有任何分別……噢！近日你還多吃了月餅，幹嗎肚腩會細了？你有多做了運動麼？」

她盯着我說︰「別老在提着我的月餅！」

我問︰「那麼，你做過甚麼令肚腩縮減？」

她答︰「吃了益生菌。」

益生菌有利腸道健康

我愣然︰「竟然？你不是說最怕吞一粒粒好像藥的東西嗎？」

她笑說︰「我有這樣說過嗎？」

我問︰「是誰介紹給你吃的？」

她羞赧地說︰「不就是姜姜。」

我自言自語︰「又是偶像的魔力。」

營養師黃凱詩表示，長期來說，你也要改善飲食習慣，並非單吃益生菌就不理會其他飲食健康。（iStock圖片）

她讚口不絕︰「真的很有用啊！」

我沒好氣︰「我早跟你說過，只是你沒有理會我。」

她笑言︰「因為你不是姜姜。」

要攝取含益生元食物

我說︰「你不愛飲水，水份不足就不用說，你又不愛吃菜，對水果又有偏吃的習慣，所以隔幾天才有排便，腸臟就滿是便便，肚子不隆起才怪。現在，吃了益生菌，腸道細菌平衡改善了，天天排便好，肚腩當然扁了。都市人壓力大，飲食差，真的很需要益生菌，我也有吃益生菌的習慣。但是，長期來說，你也要改善飲食習慣，並非單吃益生菌就不理會其他飲食健康。另外，身體也需要益生元，益生菌才會正常繁殖。」

她問︰「甚麼是益生元？」

我解釋︰「簡單來說，是益生菌的食糧。大部分蔬菜、水果，食物如洋葱、蘆筍、香蕉及全麥食物中，也有這成分。不過，還是要提提你，排便順暢了，當然是好事，但我相信，你的肚腩中，除了便便，還有大量脂肪，這些是益生菌幫不了的。」

她不滿地怒吼︰「可否不要每次也將真相說出來！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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