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【校長專欄】校園幸福感高於全港水平 伍時暢校長：非一般課程令學生樂在其中

中小學 18:04 2021/09/30

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校長表示，學校非一般課程，令學生們樂在其中，學得開心。

嶺南大學9月份公佈《學童快樂指數調查》，報告指在2021年2月至4月邀請了15所小學及8所中學參與調查，成功訪問近1,600名小學生，逾1,100名中學生及近兩百名教師。

伍時暢紀念學校是參與調查學校之一，很高興知道調查結果顯示小四至中三學童的整體快樂指數為6.85分，創7年新高；而就小學學童快樂指數而言，全港小學平均是7.19，而我校是7.58，較全港為高，可見我校一直推行「關愛校園」政策及近年積極拓展「正向教育」的成效，有助提升學童快樂指數。

調查亦發現，採訪和藝術活動有助提升「學童生命教育指數」，而過去學年則錄得下跌，猶幸我校堅持在疫情下，持續推行生命教育課程，因此相關指數亦高於全港水平。

此外，調查亦提到「校園幸福感」，計算方法是由以下五項的平均數所得，分別是：

1.    你很喜歡校園生活
2.    你有很好的老師
3.    你有很好的同學
4.    上課學習內容很有趣味

結果顯示，課程有趣味對快樂貢獻最大。伍時暢老師們都能善用課時，透過共同備課，為學生們設計富趣味性的課程。去年雖然多是網課，但他們會按不同節日為學生設計趣味學習，挑戰自我，比如在聖誕節有「Joy to the school」 網上聖誕聯歡會，事前徵集學生不同才藝的表演片段作網上匯演；農曆新年假前又舉辦「探本思源綜合學習日」，讓學生在線上欣賞中國傳統文化，當中「賀年新知小主播」更由學生自行搜集資料並粉墨登場擔任小主播，這些非一般的課程，都令學生們樂在其中，學得開心，讓校園生活多采豐盛。

學校能夠透過生命教育及趣味的課程規劃，提升學生快樂指數，讓我們一起締造快樂校園，造就積極樂觀的陽光新一代。

最新影片推介：

撰文 : 朱小芳校長 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校

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