【疫苗獎賞】金記冰室「一世免費任食」得獎者揭盅　得主鍾情餐廳麻辣雞

▲ 金記控股有限公司主席徐汶緯（左）及得獎者梁嘉雯（右）。（曾耀輝攝）

社會各界紛紛舉辦不同的大抽獎活動，鼓勵市民接種疫苗。金記冰室早前舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，送出總值達380萬的餐飲券，包括一世免費食金記名額1名 、一年免費食金記名額2名 、三個月免費食金記名額3名，每月上限3000元。

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金記冰室早於9月初由獨立會計師監察下抽出得獎者，並於今早（30日）公布得獎結果，頭獎「一世免費食金記」的名額由擔任文職的梁小姐獨得。

梁小姐領獎後表示得知自己中獎時感驚訝，因為以往未曾試過中頭獎，領獎後會到相關餐廳買外賣請同事食，稍後時間再請家人享用。她透露，以往曾光顧金記冰室，覺得價錢親民、食物種類繁多，最愛食菜式麻辣雞，指有一次行山經過金記冰室後入內進食，

好難在冰室找到好食的麻辣雞。

她又強調餐廳不時轉菜單，不擔心食一世會對餐廳菜式生厭，並指將來會增加光顧次數由一周一次至一周兩至三次。

金記控股有限公司主席徐汶緯感謝5萬名市民參與抽獎，指想不到小公司也有如此多的市民支持，期望抽獎活動的舉辦能吸引更多市民響應接種新冠疫苗計劃。他續指，旗下餐廳已全數列入C類食肆，相關員工已全數接種疫苗。

他補充指，上期消費券派發的時候，公司旗下餐廳的生意額增長15至20%，明日將派發第二期消費券，適逢三日短假期，預計將為生意帶來更正面的作用。

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記者：陳麗娜