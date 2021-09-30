【大灣區】理大與戰略夥伴簽署合作備忘錄　為大灣區科創發展作出貢獻

▲ 香港理工大學今日（30日）與光大控股、香港再出發創科基金及海柔創新三家戰略夥伴簽署合作備忘錄。（理大提供）

大灣區機遇處處，港府及社會各界近年積極推動香港青年把握大灣區這個黃金機遇。香港理工大學今日（30日）與光大控股、香港再出發創科基金及海柔創新三家戰略夥伴簽署合作備忘錄，進一步推動「大灣區理大科創 2025」計劃（GBA PolyVentures 2025），透過理大在創新創業教育方面的經驗，培育深科技初創企業，並提供所需支援，加速及強化他們的成長，將科研成果應用於社會，從而為大灣區科創發展作出貢獻。

理大校董會副主席李國祥表示，理大今次與策略夥伴簽署合作備忘錄，正好配合國家所需，發揮理大所長，結合各方優勢，共同為大灣區的科創發展作出貢獻。今天參與簽署儀式的海柔創新，就是在理大創業培育下躋身獨角獸行列的企業。

創新及科技局局長薛永恒表示，很高興見證「大灣區理大科創 2025」計劃；另指國家的「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心和更好融入國家發展大局。全面深化與內地合作，積極參與大灣區建設並融入國家發展大局，對香港未來創科發展非常重要。特區政府一向重視和支持產學研合作，期望通過產學研的協同效應，發揮香港的創新能力，推動大灣區的創科發展，為國家自主創新事業、實現高水準科技自立自強貢獻力量。

理大校長滕錦光表示，為進一步推動大灣區的科研創業發展及培育未來科研人才，應對市場需求，理大透過「大灣區理大科創2025」計劃，為初創企業提供全面支援，包括創業教育到孵化，以加速和強化其發展。他續指，希望每年孕育300多個創新種子，從中培育出20間深科技初創企業，透過各種支援及與業界夥伴緊密合作，期望在未來數年於大灣區培育出25間初具規模的科創企業。

海柔創新創辦人、理大校友陳宇奇致辭時表示，很幸運能在理大得到的創新教育和成長機會，「開始時得到理大提供20萬資金創業資助和各種培訓，及後透過理大科技領航基金得到70萬資助，為研發提供幫助」。他續指，今日簽署的海柔—理大聯合創新中心將為香港提供新的科研及市場發展的平臺，並啟發理大同學用知識改變人們生活和工作方式，為社會做出貢獻。

他表示，自己非常幸運選擇大灣區出發，利用了深港兩地的有利條件，故希望今後能用更大的成績來回報母校，回饋社會。

根據所簽署的合作備忘錄，理大與海柔創新將合作開設聯合創新中心，以共同推動理大創新創業教育、開展圍繞機械人領域的應用科研、培養「新工科」人才；理大與光大控股將推出實習計劃 ， 以培育創新人才，並透過技術與產業對接，投放資源支持具潛力的科研項目，加速初創企業的發展；理大與香港再出發創科基金將共同投資理大的初創企業、協助初創企業開拓大灣區市場，並進一步加強創業教育。

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記者：曾卓鋒