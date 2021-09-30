【驚安之殿堂】全球首間DONKI迴轉壽司店荃灣店開幕　北海道帶子壽司大拖羅每碟12元

▲ 日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）宣佈即將在10月29日於荃灣海之戀商場開設全球第一間迴轉壽司店。

日本人氣雜貨店驚安之殿堂（DON DON DONKI）宣佈即將在10月29日於荃灣海之戀商場開設全球第一間迴轉壽司店，餐廳「鮮選壽司 海之戀店」！餐廳佔地380平方米，設181個座位，供應約90款季節壽司。

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約90種季節新鮮壽司

DON DON DONKI除了在世界各地搜羅油脂分佈完美、與壽司醋飯能成為最佳搭配的的藍鰭吞拿魚之外，全新「鮮選壽司 海之戀店」的招牌推薦菜單更包括鮮味濃郁、新鮮度極高的三文魚壽司、炙燒及刺身北海道帶子壽司等款式。

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上等壽司飯及壽司醋配搭出最佳口感

為了做出高質壽司，除了嚴選海鮮外，製作壽司飯也十分講究。大米特意採用來自北海道的七星米，它在日本受到高度的評價，具有良好光澤、粘性和甜味的平衡，自家研磨而成。

壽司醋採用純米大吟釀及兩種紅醋混合而成。北海道產的利尻昆布和鹿兒島縣的鰹節混合而成的高湯，配上特制壽司醋，打造出風味和味道的黃金比例。

壽司融合娛樂

「鮮選壽司 海之戀店」將定期舉行不同的精彩活動，如鮮魚解體及炙燒表演等。而店內將以「日本魚市場 與 海底世界」為主題，通過聲光影的配合為顧客打造一個充滿娛樂性的空間。

「鮮選壽司 海之戀店」詳情

分店名稱：鮮選壽司 海之戀店

營業時間：上午10時至晚上11時 (截單時間：晚上10時15分)

地址：香港新界荃灣區大河道100 號海之戀商場2 樓2001號舖

開幕日期：2021 年 10 月 29 日(星期五) 上午 11 時

銷售樓層面積：380平方米

店內座位：181座位

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責任編輯：王芷瑩