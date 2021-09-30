【林鍾一戰】李俊享拒在鍾宅作賽：做咗兇宅點算？　鍾培生稱聲向柏榮團隊抽水

▲ 李俊享拒鍾家作賽：「做咗兇宅點算？」鍾培生斥向柏榮團隊抽水影響賽事。

鍾培生與林作的「林鍾一戰」《培生擂台：無敵盃We are Champs》早前已落幕，不過卻因為賽之前「加碼」，又再衍生更多的「口水戰」。

鍾培生答應與林作團隊教練之一李俊亨對戰，但李俊亨（Herny）拒絕在鍾培生家作賽，揚言：「唔覺意做咗凶宅點算？」而鍾培生與李俊亨的拳賽仍未有定案，反而拍片力數林作團隊的教練包括向柏榮所作所為如何不值得尊重。

看來「林鍾一戰」仍未完全了結。

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▲ 林作賽後已馬上收到支票。（instagram圖片）

口水戰未完

「林鍾一戰」於本月中已舉行，林作亦已收到他的百萬獎金，不過由於在賽前的「口水戰」一直延續至今。

事緣於今年5月，鍾培生現身林作的「處男擂台戰」，在現場表示能夠Knock out所有人，包括林作團隊的教練向柏榮和李俊亨，兩邊的怒火在此燒得更旺。

在9月18日正式比賽之前，鍾培生更經加碼100萬，揚言如果未能夠K.O.林作便給對方前後共200萬的酬勞，林作「還價」表示不需要多100萬，只要求若然自己未被K.O.，鍾培生需要與其團隊的李俊亨對打。

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李俊亨指安排不妥

鍾培生於上周五（24日）接受拳賽對戰，但要求比賽需要在鍾家大宅進行，不設現場觀眾並只能在他的YouTube平台、「培生培心」會員獨家欣賞，同時要求李俊亨需於24小時內給予回覆。

李俊亨於翌日回應，願意接受挑戰，但反要求拳賽需要免費公開直播，並拒絕在鍾培生家中作賽，鍾培生一直未有回應，李俊亨於本周二（9月28日）舉行直播，斥責鍾培生一直未給予答覆：「如果你覺得真係驚、無信心，一係你向我團隊道歉，承認5月1號挑機過份咗。」

他又續指，自己是次答應出賽未有收取酬勞，故要求公開賽事給自己的支持者收看絕對合理：「我同佢都係專業拳手，佢大宅唔適合作專業比賽，唔覺意做咗凶宅點算？」又表示對方只給他24小時作回覆，自己還價至今已3日，對方卻仍未有回應，反問鍾培生是否「淆底」。

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▲ 李俊亨是香港散打冠軍。（instagram圖片）

鍾培生聲稱對向柏榮失望

同日，鍾培生發表一段新影片，以「我的教練光明磊落」為題，斥責林作方的教練團隊，解釋在比賽時鍾培生的教練團隊反應大、上前向對方團隊爭執，事後被指是「爛仔」行為，鍾培生解釋全因林作團隊不停出口攻擊，指他們團隊是垃圾、「食屎狗」等，令教練不滿。

鍾培生指過去一向非常尊重向柏榮教練，更誠邀對方參與《無敵盃》，遭對方婉拒後還特地介紹他予林作。

但鍾培生稱，向柏榮過後的種種行為，令他覺得對方不值得被尊重：「半年來佢包庇佢團隊同學生，向柏榮嘅言行同行為，令我哋完全失去尊重。你嘅團隊一直抽水影響個騷，我睇出邊啲係打手、邊啲係膳稿，團隊長期嘗試表現自己，將林作曝光變到自己身上。」

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▲ 向柏榮有轟炸機之稱。（Facebook圖片）

雙方未有定案

鍾培生又表示與林作之間的恩怨已了結，並感謝對方的參與令拳賽生色不少：「雖然林作係小人，但都想佢一齊贏，無佢抽水個騷唔會炒得咁好。」

講到向柏榮自誇戰述成功，但鍾培生大表不屑，指他教林作逃跑是無賴的表現：「你仲要係體院教練，點為香港爭光呀？」

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雖然片段中未有回應李俊亨的還價，但鍾培生在置頂留言回應，表示自己定會找數，不過因他不會容許自己做任何商業行為而不收費用，所以要求一定要收費才能看到拳賽。

至於講到場地和規例，鍾培生稱：「場地拳套頭套，都係用返佢平時打開嘅規矩，佢唔值得我嘥錢搵場地裁判同搵醫療團隊，我唔想喺我屋企打傷佢。」不過暫時雙方看來仍未有一個落實的定案。

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