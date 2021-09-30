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【高處墮下】天水圍小學7歲男童校內梯間墮斃　校方發聲明指社工助同學疏導情緒

社會 11:15 2021/09/30

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

天水圍葉紹蔭紀念小學一名7歲男童，昨日下午於校內梯間墮下。

天水圍葉紹蔭紀念小學一名7歲男童，昨午於校內梯間墮下，倒臥校內籃球場，送院搶救後不治。警方在現場未檢獲遺書，死因有待驗屍確認。校方昨日發聲明，指昨日獲悉一名學生從校園樓層墮下，已立即報警求助，全校師生對事件感到極為難過和悲痛，已即時啟動危機處理機制，由學校教師、社工、輔導人員及教育心理學家為各同學提供全面的心理輔導，協助他們疏導情緒。

宣道會葉紹蔭紀念小學昨晚發出新聞稿，指昨日獲悉一名學生從校園樓層墮下，被發現倒臥在校園一角，校方立即報警求助。救護人員即時到校進行急救，並將該名學生送院治理，惟搶救後不治。

校方表示，全校師生獲知噩耗後都極為難過和悲痛，學校已即時啟動危機處理機制，將會透過特別班主任課交代不幸事件，並由學校教師、社工、輔導人員及教育心理學家為各同學提供全面的心理輔導，協助他們疏導情緒。

另外，學校亦已發出家長書信，請家長在未來數星期留意子女的情緒，給予適切的關心和安慰，並請家長與學校保持聯絡，以便學校能及早提供協助。校方表示，為保護學生家庭，事件現交由警方進行調查，校不宜在這階段作任何的揣測或評論。

事發於昨日下午1時07分，警方接報稱上址小學一名7歲男童從高處墮下，倒臥籃球場。救護員接報到場時，男童已陷入昏迷，經救護車送往天水圍醫院搶救，惜最終不治。

警員於校內調查後未發現遺書，初步相信男生從梯間墮下。事發現場地面遺下一隻黑色皮鞋，地下操場近樓梯一帶範圍以圍板遮蔽，詳細墮樓原因仍需調查。教育局發言人指對事件感到十分難過，據悉校方已透過危機處理小組跟進，為有需要學生輔導支援。

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責任編輯：郭詩詩

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