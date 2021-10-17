【泳壇名將】「女飛魚」化身教練培養泳壇精英 蔡曉慧：運動員是輸得最多的人



港隊泳將何詩蓓接連在東京奧運及國際游泳聯賽上創造佳績，再次燃燒港人對運動的熱情。前香港游泳代表隊成員蔡曉慧，她指何詩蓓的賽果為香港打開了一扇門，相信很多人會以何詩蓓為榜樣，跟住何詩蓓衝過奧運這扇門。

在16年的游泳生涯中，蔡曉慧曾經3次出戰奧運、3戰亞運以及4次出戰東亞運，她不停刷新過香港游泳紀錄，也曾代表港隊在國際賽事上作出「零」的突破。她退役後不再做女飛魚，但化身為教練繼續活躍在泳壇，現時在史丹福游泳學校擔任總教練，主要執教泳隊精英泳手，目標為香港泳壇培養更多精英尖子。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 蔡曉慧主要執教泳隊精英泳手。 ▲ 蔡曉慧主要執教泳隊精英泳手。

東京奧運期間，蔡曉慧獲邀擔任旁述，她用聲音伴隨何詩蓓接連在奧運的泳池上勇摘銀牌，内心無比激動，教水那團火重新燃燒。

好多謝何詩蓓幫香港開了一扇門，好多小朋友甚至泳手都沒有想過奧運這扇門可以打開，我相信很多人以她為榜樣，我教水那團火因為她燃燒得更厲害，我們肯定會更加努力，跟住何詩蓓衝過這扇門。

10歲才開始學游泳

相對現時6個月大開始學游泳，蔡曉慧當年10歲才開始學游泳，由於弟弟患有哮喘，她陪伴弟弟去學游泳，結果發現自己在游泳方面的天分，她用一年時間學會四式，11歲被教練推薦香港少年隊訓練，12歲開始代表香港參加比賽，中五那年已經代表香港踏上奧運的舞台。

16年的游泳生涯，蔡曉慧幾乎全年無休練水，凌晨4點多就起床，清晨5點半練習第一場，練習到7點多回到學校上學，放學後再回到泳池要練第二場水，每天差不多要4小時訓練。日復一日的訓練，她坦言都有經歷過想放棄的時候，尤其是中學的時候，考慮到自己當年在香港已經是排名第一，

代表香港參加比賽活動的成功感，無法在其他地方獲取，所以經過教練、隊友的鼓勵，然後捱過了中學最辛苦的時候。

中學畢業赴美留學泳術大進步

中學畢業後，蔡曉慧赴美國柏克萊加州大學留學，在泳壇運動員人才輩出的美國，蔡曉慧這條「香港女飛魚」如同無名小卒，她坦言自己一度很迷惘。

有時有些事情是捱過了才體會到當中的樂趣，我去到美國的時候都有抱住不甘心，雖然在香港排名第一，但代表香港出戰大型賽事排名不太好，希望自己在有限游泳生涯中發揮得最好，那時候下定決心去美國訓練，那時心態上開始有轉變，因為去美國讀書是犧牲了很多東西，好似踏出了自己的舒適圈。

直至她遇上教練Teri Mckeever，再次改變了她的人生。她表示，Mckeever獨特的教學技巧，不但令她的泳術大躍進，更啟蒙她退役後成為游泳教練生涯。

在美國6年，開始那幾年真的沒有甚麼進步，有時可能要克服了某些東西，用另外一個角度去對待游泳，反而自己慢慢進步，可以說是自己游泳生涯上的第二個高潮，也成功達標去到奧運會、亞運會等大賽，也開始亞洲賽奪得獎牌，現在回望16年的游泳生涯也改變了自己做人的態度。

回望16年的游泳生涯，蔡曉慧最感激的莫過於父母以及教練。她指，爸爸媽媽是最叻的人，有時訓練回到家後很累，爸爸媽媽「不理會她」給予空間，用這種在背後默默地支持她，反而令她知道如何去面對壓力，「父母、教練及運動員是鐵三角的關係，缺一不可。」

運動員眼中的輸贏

16年的游泳生涯，蔡曉慧參加過無數次比賽，談及對輸贏的看法，她坦言運動員是輸得最多的人，因為每個比賽只有一個冠軍。她很認同何詩蓓的觀點，運動員出場比賽8成同心態有關，2成則同體能、訓練有關，心態非常影響表現。

因為奪不到冠軍而覺得自己輸了跌低，做不到成功運動員，每個運動員是要經過很多磨練，輸過很多次，只為了準備一場的比賽，所以輸是很平常的事，因為有輸的經歷才檢討不足的地方，儲下輸的經驗，最後成功肯定屬於你。

她也寄語年輕人要有很清晰的目標，如果要人強逼去做一定做得不好，最重要自己喜歡去做，為自己定個清晰目標，無論短期或長期，

我記得我小時候長期的目標是要破世界紀錄，要做世界冠軍，當然以前沒有達成目標，但在我奮鬥的過程中有很多得著，這些收穫是一輩子都有用。

記者：鄺嫻、胡嘉儀