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【台灣販毒】香港電競好手劉偉健Toyz涉販毒被捕　台灣：嫌疑大需羈押

社會 11:25 2021/09/30

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【台灣販毒】香港電競好手劉偉健涉販毒被捕，台灣：嫌疑大需羈押。（資料圖片）

前《英雄聯盟》第二季世界冠軍，香港電競好手劉偉健（Toyz），周三在台灣涉嫌販毒遭警方逮捕，台中地檢署證實劉偉健涉販賣二級毒品大麻，經檢察官已向法院聲請羈押。

台中地檢署表示，近日檢察官在偵辦毒品案件時，經追查下發現劉偉健涉嫌販賣二級毒品大麻，檢方28日晚間指揮彰化縣刑大執行搜索，警方在劉偉健住處查扣近200顆大麻煙彈，劉偉健經警方偵訊後移送台中地檢署。

案件經檢察官複訊後，認定劉偉健涉嫌毒品罪嫌疑大，晚間已向台中地院聲請羈押，由於劉偉健有串證、逃亡之嫌，台中地院裁定將他收押。

根據台灣《毒品危害條例》第4條規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1,500萬元以下罰金。檢方也透露，劉偉健為香港人，若調查屬實販售二級毒品，將判無期徒刑或10年以上有期徒刑，服刑完後將會遭到驅逐出境。

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劉偉健是土生土長的香港人，2012年加入台灣「台北暗殺星」隊，獲得《英雄聯盟》第二季世界冠軍，亦是第一個得《英雄聯盟》世界冠軍的香港人。劉偉健曾為鍾培生電競公司旗下員工，與鍾培生曾有訴訟，劉偉健並敗訴賠22萬。另外，劉偉健曾任英皇娛樂子公司「英皇電競」電競總監。現時居台灣，全職網路遊戲實況主兼YouTuber。

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記者：李榮忠

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