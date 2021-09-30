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【消費券優惠】Trip.com訂酒店可贏iPhone 13　吼準時間搶做10月1日10am前首位顧客【內附連結】

休閒消費 12:23 2021/09/30

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

在指定時間上Trip.com訂酒店，有機會免費贏得粉紅色iPhone 13。

為配合新一輪政府消費券的發放，Trip.com將於10月1日至10月10日推出Super Sale激賞。於Trip.com預訂精選酒店，可享受人氣熱賣酒店套票5折優惠、酒店Staycation 75折外，10月1日10am更有機會贏取Trip.com送出的「買1送1」優惠券、粉紅色iPhone 13及海洋公園門票等獎品。

訂購兩晚或以上酒店，即有機會於10月1日2pm、4pm、6pm及8pm參與四次「買1送1」的優惠券競搶，優惠券適用於Trip.com平台上所有香港酒店，最多可減$1,200。第1位完成酒店預訂之顧客，即可免費獲得一部粉紅色iPhone 13；第2至6位完成酒店預訂之顧客可獲1張香港海洋公園成人電子門票；第7至11位完成酒店預訂之顧客可獲1張海洋公園水上樂園成人電子門票。

10月1日首位於10am完成酒店預訂之顧客，可免費獲贈粉紅色iPhone 13一部。（相片來源：Apple）

低至5折的酒店優惠會從10月1日持續到10月10日，人氣熱賣酒店包括西貢WM酒店的豪華海景露台客房，包雙人早餐、下午茶及免費停車1輛，售價由$2,459起；香港愉景灣酒店海景客房，包雙人自助早餐$1,663起；香港港麗酒店豪華特大床房，連雙人自助早餐、雙人自助午餐及萬聖節主題歡迎飲品兩杯，週一至週五$1,868起。其他參與酒店還有四季酒店、瑰麗酒店及美利酒店等。

香港港麗酒店豪華特大床房包兩餐只需$1,868起。（相片來源：酒店提供）

Trip.com Super Sale激賞
網址：https://bit.ly/3CPYsiS

記者：張頌婷

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