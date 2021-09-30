【蚊叮蟲咬】男童被蚊咬後狂𢯎痕　皮膚潰爛化膿急做手術險終身殘疾【附止痕方法】

▲ 一名男童被蚊咬後不斷搔癢，皮膚潰爛化膿要做手術。

被蚊叮咬後，勿抓損皮膚。哈爾濱一名5歲男童腳踝被蚊叮咬後，不斷搔癢，消毒後也無好轉。其後男童腳踝腫脹，潰爛化膿，需立即做手術，否則有機會導致終身殘疾。本港有皮膚科專科醫生指出，被蚊咬後可致繼發性細菌感染，出現紅腫熱痛、流膿症狀。

據內媒報道，該名5歲男童李帥（化名）腳踝被蚊叮咬後，不斷搔癢，紅了一片，後來母親用碘伏為他消毒。惟情況轉差，男童皮膚嚴重腫脹，腳踝潰爛化膿，於是求醫。醫生指，男童腳踝關節腫脹得特別嚴重，該處皮膚發紫。紅腫範圍特別大，約有一個直徑為6至7厘米的膿瘡。

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經檢查後，醫生發現男童腳踝因為發炎，皮下組織已腐爛變質，要立即做手術。切開後發現，膿腔較深較大，最後引出約30、40毫升膿汁，黏稠，而且比較臭。

醫生表示，腳踝關節附近本身軟組織較少，附近組織亦感染得較嚴重。若處理不當或不及時做手術，很易導致跟腱受侵蝕；若跟腱出問題，爛斷後除了影響走路，也有機會導致終身殘疾。

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蚊叮蟲咬常見症狀

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示，上述個案中的男童皮膚潰爛化膿與繼發性細菌感染有關，當被蚊叮咬後，導致細菌乘虛而入。至於碘伏，有時傷口受感染，也會用作消毒。

胡醫生指出，一般蚊蟲叮咬的反應也很快消散，紅腫、痕癢症狀不會持續很久。但各人體質及免疫系統狀況不同，部份人可能反應較劇烈，例如小朋友身體對外來物質反應較強。若出現以下情況，則要求醫：

出水泡、大範圍的蕁麻疹、皮膚受損、受細菌感染等

出現嚴重過敏反應，例如頭暈、眼皮腫脹、呼吸困難、血壓下降等

可是，不少患者也會忍不住去搔癢，引致繼發性細菌感染，出現紅腫熱痛、流膿症狀。根據胡醫生診症經驗，皮膚嚴重紅腫的患者中，通常大概10個小朋友就有1個。至於較常見的蚊蟲叮咬反應，有以下3種：

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3種止痕方法

若患處情況不嚴重，胡醫生建議用以下方法正確止痕：

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責任編輯：羅嘉欣