【MIRROR成員】CK內褲廣告盡攬國際男神　Anson Lo × AK成品牌首pair香港區代言人【內附多圖】

▲ Anson Lo和Anson Kong成為CK Underwear模特兒，亦是香港首次有演藝人士當上該品牌的內褲男模。

這幾天網上洗版的一定是Mirror的兩位成員江𤒹生和盧瀚霆齊齊當上Calvin Klein Underwear的代言人，素來有「男神收割機」品牌美譽的CK，挑選內褲廣告模特兒最是嚴格，能被選中的都是市場上最紅的偶像和運動健兒，今次亦找來品牌歷代內褲男神，看看大家還有沒有記憶。

▲ Anson Lo@Mirror

Anson Lo

這陣子Anson Lo的氣勢大有蓋過姜濤，單是兩首MV《不可愛教主》和最新的一首派台歌《Megahit》，前者有741萬人次瀏覽，後者短短一星期有210萬，很是厲害。

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不過，相比於歐美紅人拍攝CK內褲廣告時的坦蕩蕩，這輯相片的尺度其實非常的低，外表開放，內裏保守的香港人總是看到男生脫去上衣就叫過不停。

▲ Anson Kong@Mirror

Anson Kong

有人曾經就Mirror非常「MK feel」，未紅時其實不少影星都MK十足，除非你是已故的陳百強，否則日後還是要靠人氣累積和形象指導將你帶上登上更高一層。前陣子己見Louis Vuitton指定找來他拍攝一輯造型照，既然超級品牌LV都認為AK合格，大家還有甚麼異議？

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麥克堡雲（Mark Wahlberg）

說到CK Underwear廣告，一定要提1992年，當時由還是以rapper身份亮相的麥克堡雲，當時你選用的名字叫Marky Mark，還記得這一個內褲廣告在紐約多處地方築起巨型billboard，令他一夜之間聲名大噪，同時孜直表令多雹影公司賞識，從此踏入影圈，曾拍攝多奪叫人薹2忘的電影，包括《賤熊30》和《變型金剛》等。

中田英壽

已經退役於足球場的日本足球員中田英壽，於2011年接拍CK Underwear廣告，成為品牌首位亞洲面孔的內褲廣告模特兒，一直以來品牌的內褲廣告在挑選模特兒方面非常嚴格，因為品牌最賺錢的就是內褲系列，絕對不容有失，因此，找來中田英壽是當時市場上的突破，現在中田英壽仍不時可見出現於時裝展上，背後亦做著清酒生意。

▲ 中田英壽

Justin Bieber

擁有全球最多人YouTube follower的歌手Justin Bieber，剛被韓國女子組合Black Pink稱后取代，但話雖如此，都有6,450萬應援支持，所以大家可以想像得到2015年，當時紅透半透天的他接拍CK Underwear廣告，情況就如今天大家見到兩位Anson寬衣解帶一樣驚叫過不停，加上他曾經流出過全裸照片，令這一輯廣告出街時更掀起話題性。

▲ Justin Bieber

傑米道南（Jamie Dornan）

大家認識傑米道南，一定是由2005年開始，一口氣拍下一連3套的《格雷的五十度陰影》電影系列，及後他在2009年答應CK當上品牌內褲系列的男模，當然品牌找他亦因為他在電影中飾演有著BDSM喜好的人，同時孜不乏展示健康的身型而給人賞識，今年他說有兩套電早上映，星運不錯。

▲ 傑米道南（Jamie Dornan）

尚恩曼斯特（Shawn Mendes）

於2018年被聯合國列為百大人物的他，2014年出道，推出過3張唱片都能夠空降Billboard流行榜的首位，2019年他當上CK Underwear模特兒，當中他上載一張廣告照，惹來800萬人次「俾like」，同時有46萬人留言，風頭一時無倆。

▲ 尚恩曼斯特（Shawn Mendes）

Nick Jonas

大家還記得有對兄弟組合Jonas Bothers沒有？在2006至2009年期間大紅，最叫人記得是他們向外間說因為是教徒身份，所以不會「婚前試愛」，及後因為兄弟意年不合拆夥，2019年重組但不復當力勇，組合中的主音Nick Jonas於2014就拍攝過CK Underwear廣告。

▲ Nick Jonas

記者：何偉雄