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【惡頂奶奶】新抱陀B孕吐感不適　奶奶催生下一胎：生多幾個死一個都唔怕

親子 12:51 2021/09/30

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台媽在網上發文大呻奶奶在她懷孕時催生下一胎。

不少長輩有「養兒防老」的觀念，台灣一名女網民日前在Facebook群組「靠北婆婆2.0」發文，指奶奶在她懷孕現孕吐的時候，便催促她「坐月後接着生第二胎」，待小孩長大後養育未婚叔仔及小姑。奶奶又指多生幾個是「分散風險」，萬一BB意外離世還有其他小孩。

奶奶催生下一胎

該名台媽在文中表示，一直只想生一個，可是奶奶在她養胎現孕吐時，便催促她「坐月後接着生第二胎」，狠批對方當她是「母豬」。孩子好不容易出生之後，台媽在休養期間，奶奶不斷催生下一胎，令她感煩擾：

奶奶要我再生兩個，這樣剛好一個照顧叔仔，一個照顧小姑。

台媽續指，叔仔及小姑都未婚，奶奶希望小孩長大後能夠照顧長輩。她為此感不滿，認為自己被當成「生產工具人」，又指「我的孩子為什麼要去養別人？」，故拒絕奶奶的要求。

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台媽不滿奶奶詛咒小孩

奶奶死心不息，力勸新抱多生兩胎，表示這樣才能分散風險，「多生幾個，死了一個還有其他小孩」。台媽怒轟奶奶思想奇怪，

為什麼要咒我的孩子？奶奶要生不會自己生？小孩就是獨立個體，我生他不是要他養我或是養其他人！

帖文引來網民回應，不少網民認為奶奶很過分：

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責任編輯：王明芳

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