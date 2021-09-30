【救命手錶】24歲電單車司機撞車昏迷腦出血　Apple Watch「摔倒感應」及時救一命

▲ 新加坡一名男子的智能手錶，在車禍中發揮了意想不到的功效，成功救回他一命。

科技日新月異，除了幾乎人人都會有一部的智能手機外，智能手錶也大行其道。而近日，新加坡一名男子騎電單車時就發生嚴重車禍，陷入昏迷。在無人援助下，他的智能手錶竟發揮了意想不到的功效，幫他即時報警叫救護車，並通知其家人及未婚妻，成功救回他一命。

綜合新加坡媒體報道，24歲公務員菲特里（Muhammad Fitri）上周六（25日）晚上約8時，騎電單車回家時在T字路口位，被一輛從左邊駛來的灰色貨車猛力撞擊，繼而重摔倒地。

菲特里的妹妹轉述，當時菲特里倒地後目睹貨車司機開車離開現場，然後他就陷入昏迷。事發路段人煙稀少，救援正刻不容緩之際，菲特里身上的蘋果智能手錶（Apple Watch）此時就偵測到不尋常的劇烈震動，並立即啟動了救援功能。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

最新影片推介：【活得健康啲】遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

智能手錶即時自動撥打救護車到場，並向菲特里的緊急聯絡人，亦即時他的妹妹及未婚妻發送訊息，並隨訊息附上菲特里所在的位置。

而當醫護人員到場後，菲特里也逐漸恢復意識。這時在場的途人亦替菲特里執起手機，讓菲特里能親自與未婚妻對話。菲特里的家人得知手錶在緊急時刻發揮作用，救了他一命時，都感到相當慶幸。

菲特里目前仍然留院，所幸腦出血量並不多，無需接受手術，現正等待接受進一步身體檢查。菲特里的妹妹在網上呼籲，希望車禍目擊者能主動聯絡她。目前警方正調查事件。

最新影片推介：【靚太廚房】4孩媽媽蜘蛛女教整西芹炒蝦仁 鄭麗莎公開減肥修身秘訣

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣